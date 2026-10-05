Año Nuevo Chino 2027 en Estados Unidos: fecha, Cabra de Fuego y dónde celebrarlo

El Año Nuevo Chino 2027 comenzará el sábado 6 de febrero y dará paso al Año de la Cabra de Fuego, un signo asociado tradicionalmente con la sensibilidad, la creatividad, la armonía y la fortaleza interior.

La celebración, conocida también como Año Nuevo Lunar, no se limita a una sola jornada. El Festival de Primavera se extiende durante 15 días y finaliza con el Festival de los Faroles. En Estados Unidos, las comunidades asiáticas organizan desfiles, danzas de leones y dragones, ferias gastronómicas, actividades culturales y encuentros familiares.

Cuándo es el Año Nuevo Chino 2027

El Año Nuevo Chino comenzará el 6 de febrero de 2027. La fecha cambia cada año porque se calcula según el calendario lunisolar, por lo que puede ubicarse entre finales de enero y mediados de febrero del calendario occidental.

La noche anterior, conocida como la víspera del Año Nuevo, es uno de los momentos más importantes. Las familias se reúnen para compartir una cena especial, preparar platos tradicionales y recibir el nuevo ciclo con deseos de salud, prosperidad y buena fortuna.

El período festivo terminará el 20 de febrero de 2027, con el Festival de los Faroles. Durante esas dos semanas suelen organizarse reuniones, ceremonias, espectáculos y actividades públicas en distintos países.

La Cabra de Fuego será el signo del zodiaco chino durante el Año Nuevo Lunar 2027. Crédito: Impremedia

Qué animal representa el año 2027

El zodíaco chino está compuesto por 12 animales que se repiten en ciclos de 12 años. En 2027 será el turno de la Cabra, aunque también puede aparecer traducida como Oveja o Carnero.

El elemento asociado será el fuego. Por eso, la denominación completa es Año de la Cabra de Fuego.

Según la tradición, la Cabra representa la amabilidad, la sensibilidad, la creatividad y el deseo de vivir en armonía. El fuego se relaciona con la energía, la iniciativa y la intensidad. La combinación de ambos elementos suele interpretarse como un período favorable para fortalecer los vínculos, desarrollar proyectos creativos y buscar mayor equilibrio personal.

Estas interpretaciones pertenecen a la tradición cultural y astrológica. No constituyen predicciones científicas ni determinan el futuro de las personas, aunque el horóscopo chino es uno de los más famosos del mundo.

Qué significa el Año Nuevo Lunar

El Año Nuevo Lunar simboliza la renovación y el comienzo de una nueva etapa. En los días previos, muchas familias limpian sus casas para dejar atrás la mala suerte y preparar el hogar para recibir prosperidad.

El rojo es uno de los colores centrales de la celebración. Se lo vincula con la energía, la protección y la buena fortuna. Por eso aparece en faroles, decoraciones, sobres y vestimentas.

También son habituales los sobres rojos con dinero, conocidos como hongbao. Los adultos suelen entregarlos a los niños y a otros familiares como un gesto de buenos deseos. En la actualidad, la tradición también puede realizarse mediante transferencias digitales.

La comida ocupa otro lugar importante. En las cenas familiares pueden servirse dumplings, pescado, pasteles de arroz, frutas y otros platos cuyo nombre, forma o manera de preparación se relaciona con la abundancia y la prosperidad.

Dónde celebrar el Año Nuevo Chino en Estados Unidos

Las celebraciones del Año Nuevo Lunar se realizan en distintas ciudades del país. Las fechas y actividades cambian cada año, por lo que es recomendable consultar los calendarios oficiales antes de asistir.

Nueva York

Nueva York concentra algunas de las celebraciones más importantes en Chinatown, Flushing y otros barrios con una fuerte presencia asiática. La programación suele incluir desfiles, danzas de leones, música tradicional, puestos de comida y actividades para niños.

La ciudad también puede organizar propuestas en museos, centros culturales, bibliotecas y espacios públicos. Las fechas no siempre coinciden exactamente con el 6 de febrero, ya que algunos eventos se programan durante los fines de semana posteriores.

San Francisco

San Francisco organiza uno de los desfiles de Año Nuevo Chino más importantes de Estados Unidos. La edición de 2027 está prevista para el 20 de febrero, con salida desde Second y Market Streets.

El desfile es gratuito para quienes se ubiquen a lo largo del recorrido, aunque las gradas tienen entradas. La celebración incluye carrozas, grupos de danza, músicos, tambores y figuras de dragones. El organizador la presenta como una de las mayores celebraciones del Año Nuevo Lunar fuera de Asia.

Los Ángeles

En Los Ángeles, las actividades suelen concentrarse en Chinatown y en otros barrios del área metropolitana. Los eventos pueden incluir desfiles, festivales gastronómicos, espectáculos de danza y actividades familiares.

Como el calendario puede modificarse, los visitantes deben revisar la información de la ciudad, los centros culturales y las organizaciones comunitarias antes de trasladarse.

Las fechas definitivas de muchos eventos de Nueva York y Los Ángeles todavía deben ser anunciadas por sus organizadores.

Puedes ver: Cómo y dónde festejar el Año Nuevo chino 2027 en Los Angeles

Otras ciudades

También suelen organizarse celebraciones en Chicago, Houston, Seattle, Washington D.C., Boston y Las Vegas. La intensidad de cada festejo depende del tamaño de la comunidad local y de la programación de cada organización.

Qué tener en cuenta para participar

Quienes quieran asistir a un desfile o festival deberían revisar con anticipación el horario, el recorrido y las restricciones de acceso. Algunos eventos son gratuitos, mientras que otros requieren inscripción o entradas para sectores específicos.

También conviene considerar que las celebraciones pueden atraer a miles de personas. Llegar temprano facilita encontrar un buen lugar y permite evitar cortes de tránsito o cambios en el transporte público.

El Año Nuevo chino es una celebración familiar y cultural. Por respeto a las comunidades que participan, es importante no tocar objetos ceremoniales sin permiso, evitar fotografiar a las personas durante rituales privados y seguir las indicaciones de los organizadores.

Preguntas frecuentes sobre el Año Nuevo Chino 2027

¿Te quedan dudas? Aquí el checklist de todo lo que debés saber sobre uno de los eventos más esperados del próximo invierno.

¿Qué día es el Año Nuevo Chino 2027?

Será el sábado 6 de febrero de 2027.

¿Cuál es el animal del zodíaco chino en 2027?

El año estará representado por la Cabra de Fuego, también llamada Oveja o Carnero de Fuego en algunas traducciones.

Puedes ver: También puedes consultar las distintas interpretaciones del zodíaco chino..

¿Cuánto dura la celebración?

El Festival de Primavera dura 15 días y termina con el Festival de los Faroles, el 20 de febrero.

¿El Año Nuevo Chino siempre comienza en febrero?

No. La fecha cambia cada año porque depende del calendario lunisolar.

¿Dónde se puede celebrar en Estados Unidos?

Las celebraciones más conocidas se realizan en Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Chicago, Houston, Seattle, Washington D.C. y otras ciudades con comunidades asiáticas.

Sin duda, el Año Nuevo chino 2027 será una oportunidad para conocer una de las celebraciones culturales más importantes del mundo. Más allá de los desfiles y las decoraciones, el festival permite acercarse a una tradición centrada en la familia, la memoria y la esperanza de comenzar un nuevo ciclo con prosperidad.

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