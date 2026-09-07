Naoya Inoue tiene las cosas claras antes de enfrentar a Bam Rodríguez

El monarca indiscutido y multi campeón mundial Naoya Inoue se encuentra en un periodo de pausa competitiva tras su victoria frente a Junto Nakatani celebrada el pasado mes de mayo en las instalaciones del Tokyo Dome.

Durante una entrevista concedida al medio especializado The Ring, el púgil japonés analizó su presente deportivo, el manejo del descanso mental y las opciones reales de pactar un enfrentamiento ante el estadounidense Jesse “Bam” Rodríguez en los primeros meses del próximo año.

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El peleador de 32 años de edad reapareció públicamente en el Korakuen Hall de Tokio sin un compromiso oficial programado en la agenda inmediata. Tras registrar cuatro presentaciones durante el año anterior, la prioridad del equipo de trabajo se enfoca en recuperar el equilibrio físico y mental antes de definir el siguiente paso en las categorías superiores.

Un descanso mental necesario tras la victoria ante Junto Nakatani

Naoya Inoue explicó la diferencia entre las pausas habituales de entrenamiento y la etapa de recuperación que atraviesa actualmente. El deportista señaló que, a diferencia de compromisos anteriores donde la planificación de un combate permanecía activa en su mente, este lapso le permite desconectar por completo de la presión del cuadrilátero.

Al evaluar el desgaste acumulado antes del choque en el Tokyo Dome, Naoya Inoue detalló los motivos para postergar su reaparición hasta el siguiente ciclo competitivo: “Si quisiera, podría pelear en octubre o noviembre. Pero he estado pensando en la pelea en el Tokyo Dome contra Nakatani, que se planeó hace dos años. Así que siento que este es un momento importante para tomarme un pequeño descanso mental”.

Jesse “Bam” Rodríguez como la única motivación en los súper gallos

La planificación deportiva del campeón unificado enfoca la categoría de los pesos súper gallo hacia un único objetivo de trascendencia mediática. Durante la conversación con The Ring, Naoya Inoue abordó la posibilidad de medir fuerzas ante Jesse “Bam” Rodríguez, destacando que el peleador de origen tejano representa el único desafío que justifica su permanencia dentro de las 122 libras antes de evaluar el salto a una nueva división de peso.

Al analizar el rendimiento de Rodríguez en su presentación reciente ante Antonio Vargas dentro del peso gallo, el boxeador oriental valoró la precisión técnica sobre la fortaleza física.

Asimismo, el nipón precisó la capacidad de su hipotético rival para generar daño sobre el tapiz: “Su fuerza no se basa realmente en la potencia física. Tiene la habilidad de golpear con una precisión milimétrica. Incluso si peleara en peso superpluma o ligero, creo que aún podría lastimar a un oponente con un golpe inesperado. Vi en él esa habilidad para conectar golpes desde puntos ciegos y aprovechar las debilidades de su oponente”.

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