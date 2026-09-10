Christian Mbilli llama viejo al Canelo Álvarez, pero no le resta poder

El boxeador francocamerunés Christian Mbilli analizó las condiciones físicas y técnicas de Saúl “Canelo” Álvarez de cara al enfrentamiento que sostendrán el próximo 31 de octubre en Arabia Saudita por el campeonato de la categoría súper media del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Pese a señalar el paso del tiempo en la trayectoria del pugilista mexicano, el actual monarca del organismo rector sostuvo que su oponente mantiene recursos ofensivos de consideración sobre el tapiz.

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Christian Mbilli will look to retain his WBC super middleweight world title when he fights Canelo Alvarez in Riyadh ?#CaneloMbilli | Sept 12th | Live on DAZN ? pic.twitter.com/qoU2v4xEOU — Ring Magazine (@ringmagazine) June 18, 2026

Evaluación sobre el momento actual de Canelo Álvarez

Durante su intervención en el espacio de cara a cara producido por la plataforma DAZN, bajo el concepto Face Off, Christian Mbilli expuso su lectura sobre la evolución del peleador tapatío en los últimos años.

A juicio del monarca de las 168 libras, la efectividad del mexicano se mantiene vigente a través de su capacidad de anticipación y la contundencia de sus golpes.

Mbilli puntualizó los aspectos centrales del rendimiento de su próximo rival: “Es viejo ahora, pero sigue siendo muy peligroso y tiene un poder muy bueno, un contragolpe muy bueno. Creo que este es el mejor momento para mí para tener esta pelea”.

Asimismo, al comparar el nivel del peleador jalisciense con periodos anteriores de su carrera, el púgil africano argumentó que el paso de los años ha generado modificaciones en el ritmo de combate del tapatío: “Creo que quizá ahora su poder ha disminuido un poco, pero sigue siendo peligroso. Sigue siendo completamente peligroso. Creo que hace cinco años era de otro nivel, pero ahora ha bajado un poco, creo. Sin embargo, sigue siendo muy, muy peligroso”.

Antecedentes recientes y actividad en el cuadrilátero

El choque en territorio saudí marcará el retorno a las acciones para ambos competidores tras registrar actividad compartida en la velada del 13 de septiembre del año anterior en Las Vegas. En aquella jornada, Christian Mbilli registró un empate frente al guatemalteco Lester Martínez, mientras que el peleador mexicano cedió sus cinturones tras caer por decisión ante Terence Crawford.

A pesar de la disparidad en el recorrido profesional de ambos contendientes, el campamento del campeón defensor evalúa las variables tácticas para encarar el compromiso titular. La diferencia en los años de experiencia sobre el cuadrilátero constituye uno de los factores centrales en la planificación del encuentro.

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