Canelo Álvarez asegura que no tendrá problema contra Mbilli: “Si tuviera 50 años no podría vencerme”

El pugilista mexicano Saúl Canelo Álvarez desestimó las declaraciones emitidas por Christian Mbilli respecto a su edad y rendimiento sobre el cuadrilátero.

De cara al enfrentamiento programado para el próximo 31 de octubre en Arabia Saudita, donde estará en juego el campeonato súper medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el retador tapatío aseguró que la diferencia técnica entre ambos impedirá que el peleador africano logre superarlo, sin importar las circunstancias físicas.

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Durante la emisión del programa promocional Face Off producido por la plataforma DAZN, ambos competidores sostuvieron un intercambio verbal directo. Ante las aseveraciones del actual monarca de las 168 libras, quien señaló que el mexicano ya no ostenta el mismo nivel de hace cinco años, la esquina tricolor respondió de forma tajante garantizando que su superioridad boxística prevalecerá sobre el tapiz del Medio Oriente.

Canelo “he’s gonna find out” Alvarez



“Not even if I was 50 years old, he can’t beat me in this life? you’d need like ten of you to beat me”



Pop that shit Nelo ? pic.twitter.com/6fFdOIhcCF — Locked in daily (@OutwestLock) September 10, 2026

Respuesta directa a las críticas sobre su edad y nivel competitivo

Canelo Álvarez expuso su postura frente a las proyecciones tácticas de su oponente. El atleta jalisciense de 36 años descartó que el paso del tiempo influya de manera negativa en el desenlace de la contienda programada a finales de octubre.

Al refutar la lectura de combate planteada por el campeón defensor, Canelo Álvarez sentenció en el espacio televisivo: “No, no estoy de acuerdo con los comentarios de Christian, pero él se va a dar cuenta. Ni siquiera si tuviera 50 años podría vencerme. Estamos en un nivel completamente diferente”.

El compromiso en territorio saudí marcará el regreso a la actividad oficial para los dos peleadores tras más de un año de inactividad.

Pese a la inactividad y el proceso de recuperación médica, el retador insistió sobre la marcada distancia que existe entre las capacidades de ambos campamentos: “Él se va a dar cuenta de que este nivel es muy diferente. Aunque tuviera 50 o 60 años, no podría vencerme en esta vida. Y lo descubrirá. No importa lo que pase, necesitarías a diez como tú para vencerme”.

El estilo de combate que motivó la elección del rival en las 168 libras

Más allá del cruce de declaraciones en el marco publicitario, la elección de Christian Mbilli como contrincante responde a un análisis táctico fundamentado. Canelo Álvarez evaluó de manera positiva la propuesta ofensiva del campeón del CMB, destacando su fortaleza anatómica y su tendencia a buscar el intercambio constante de golpes en la distancia corta.

Respecto a las expectativas de desarrollo sobre el cuadrilátero, Canelo Álvarez detalló en la entrevista para DAZN los motivos boxísticos detrás de este emparejamiento internacional: “Me encanta ese estilo y él es fuerte. Sé que va a venir hacia adelante y me encanta ese estilo porque habrá mucha acción y creo que puedes dar una mejor pelea. Así que sí, me encanta. Es un campeón. Por eso lo elegí, porque quiero pelear contra los campeones”.

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