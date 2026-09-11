JC Chávez habla de su paso por las adicciones y celebra 18 años sobrio

El exboxeador mexicano Julio César Chávez alcanzó una marca de 18 años sin consumir alcohol ni sustancias ilícitas, consolidando una etapa de recuperación personal que acompaña con trabajo comunitario.

En el marco del lanzamiento de la serie documental Chávez vs. Chávez en la plataforma ViX, el referente del boxeo internacional reflexionó sobre las consecuencias de sus etapas de adicción y el proceso de reparación emocional con su núcleo cercano.

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Durante una entrevista concedida al periodista Ricardo López Juárez para La Opinión, el excampeón mundial abordó la complejidad de los episodios vividos durante su etapa en el alto rendimiento y los años posteriores a su retiro.

La conversación permitió repasar los momentos críticos que afectaron sus relaciones familiares, así como las acciones emprendidas para restablecer los vínculos con su entorno.

Reflexiones sobre el dolor causado y el proceso de sanación

Al evaluar las secuelas que dejaron los consumos problemáticos en la dinámica con sus allegados, Julio César Chávez reconoció el impacto directo que sufrieron sus seres queridos. A pesar de la dureza de las vivencias del pasado, el atleta señaló que ha logrado sanar las heridas mediante la asunción de responsabilidades y la petición formal de perdón a cada uno de los afectados.

Julio César Chávez expuso su perspectiva sobre el contenido expuesto en la nueva producción audiovisual: “Yo no me arrepiento de nada, campeón. En todo lo que se habla en esta serie, no me arrepiento de nada. Hay momentos que sí me duele, lo juro por Dios que duele mucho lo que viví y pasé, todo el daño que le hice a quien era mi esposa, mis hijos, a mi madre, a la gente que me rodea. Ya yo pedí perdón, ya yo sané y pedí perdón a cada uno”.

Los episodios de adicción y su impacto en el entorno familiar

La trayectoria competitiva de Julio César Chávez estuvo marcada en su tramo final por episodios severos de dependencia, situaciones que se hicieron públicas y que alteraron su estabilidad personal y profesional. Estos antecedentes no solo afectaron al excampeón, sino que también influyeron en las dinámicas de sus hijos, quienes con el paso de los años debieron afrontar procesos similares de recuperación física y emocional.

La presencia de estas dificultades en la siguiente generación familiar intensificó la necesidad de buscar soluciones permanentes dentro del hogar. El enfrentamiento contra las adicciones se convirtió en una constante dentro del círculo del deportista, obligando a coordinar intervenciones médicas y especializadas para resguardar la salud integral de sus integrantes.

Labor social y clínicas de rehabilitación para ayudar a otros

Con el objetivo de canalizar las experiencias vividas hacia un propósito comunitario, Julio César Chávez estableció centros de rehabilitación para la atención de personas con problemas de dependencia. A lo largo de casi dos décadas de sobriedad, esta infraestructura médica ha servido como soporte para cientos de pacientes y para su propia familia en momentos de crisis.

Respecto al valor que han tenido estas instalaciones en la asistencia a su entorno inmediato, el exboxeador destacó la relevancia de mantenerse limpio para brindar auxilio efectivo: “Llevo 18 años sin alcohol y sin drogas y sigo ayudando a muchísima gente en ese mundo. Ahora me dedico a salvar vidas, imagínate si yo no tuviera esta clínica, si yo no estuviera limpio, ‘¿Cómo yo pudiera haber ayudado a mis hijos?'”.

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