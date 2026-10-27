“Las encuestas están equivocadas”, advierte el republicano Mike Johnson de cara a las elecciones

A una semana de que se efectúen las elecciones intermedias que definirán el destino de la mitad restante del mandato del presidente Donald Trump, aunque los resultados no lucen nada prometedores para el Partido Republicano, Mike Jonson, presidente de la Cámara de Representantes, sostiene que los sondeos que miden la intención de voto están equivocados.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión de Fox News, el político de Luisiana menospreció los resultados apuntando hacia un triunfo de sus adversarios e incluso por un amplio margen.

“Creo que esta vez las encuestas están aún más equivocadas porque cada vez más republicanos se muestran reacios a participar. No quieren dar su información a alguien por teléfono… Lo llaman sesgo de no respuesta partidista”, expresó.

There are 8 days left to save America from the extreme Democrats' far-left agenda.



The contrast has never been more stark, and the stakes of a midterm have never been so high.



It's common sense vs. crazy. GO VOTE! pic.twitter.com/FQMqval29F — Mike Johnson (@MikeJohnson) October 27, 2026

En 2016, las encuestas subestimaron al presidente Trump en estados clave donde se definió su triunfo en las urnas, pero cuatro años después el republicano fue quien no quiso ver que los sondeos indicaban un favoritismo cargado hacia el demócrata Joe Biden.

Este año, los números ya han comenzado a señalar quién controlará las Cámaras Baja y Alta.

La tendencia apunta hacia una hipotética victoria demócrata, al menos en la Cámara de Representantes.

Además, existe el precedente que, en las dos elecciones de mitad de mandato más recientes, 2018 y 2022, las encuestas fueron precisas en su diagnóstico previo a las jornadas de votación.

A pesar de que se anticipa un doloroso revés para los conservadores, Mike Jonson se niega a creer en la tendencia devolviéndole a los demócratas una victoria.

“No creo que vaya a suceder, así que no pierdo el tiempo pensando en ello”, enfatizó seguro de sus palabras.

El punto es que, el incremento de precios en los combustibles, los aumentos en la mayoría de productos y servicios derivado de los aranceles implementados por el presidente Donald Trump —quien tampoco ha resuelto el crucigrama sobre cómo ponerle fin a la guerra declarada en contra de Irán, la cual está por cumplir ocho meses— tiende a significar un probable voto de castigo en contra del partido en el poder, esto pese a la millonaria captación de donativos recibidos durante el tercer trimestre del año.

Sigue leyendo:

• John Cornyn augura que Donald Trump padecerá los dos años más miserables de su vida

• Ted Cruz prevé juicios políticos en contra de Donald Trump si los demócratas recuperan el Congreso

• Nikki Haley anticipa una derrota republicana en las elecciones intermedias si no mejora la economía

• Senadora exincondicional de Trump advierte que los republicanos perderán las elecciones intermedias