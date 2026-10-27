Las buenas noticias llegan a 4 signos del zodiaco chino en los últimos días de octubre

Los últimos días de octubre de 2026 podrían traer cambios positivos para cuatro signos del zodiaco chino.

De acuerdo con las predicciones del experto en feng shui Nguyen Song Ha, el Conejo, la Cabra, el Gallo y el Perro destacan por sus oportunidades laborales, avances financieros y mejores relaciones personales durante la semana del 26 de octubre al 1 de noviembre.

Según estas interpretaciones de la astrología oriental retomadas por el portal Vietnam.vn, la clave estará en aprovechar las oportunidades, fortalecer los vínculos con otras personas y actuar con prudencia al tomar decisiones económicas.

Aunque cada signo tendrá una manera diferente de experimentar esta etapa, todos podrán encontrar motivos para mirar el futuro con optimismo.

1. Conejo (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

El Conejo encabeza la lista de los signos más afortunados de la última semana de octubre.

Según Nguyen Song Ha, las personas nacidas bajo este signo podrían recibir apoyo de quienes las rodean, una ayuda que les permitiría resolver problemas pendientes y avanzar hacia objetivos importantes.

Desde el comienzo de la semana, los Conejos podrían notar cambios favorables en su entorno profesional.

Los proyectos, las conversaciones con superiores y las negociaciones con socios tendrían posibilidades de avanzar de manera satisfactoria. Su ingenio, iniciativa y capacidad para causar una buena impresión podrían abrirles nuevas puertas.

Sin embargo, la fortuna no dependerá únicamente de sus habilidades. Una recomendación, un consejo oportuno o la intervención de una persona que confía en ellos podrían marcar la diferencia.

Por eso, será importante mantener una actitud abierta y cultivar relaciones positivas. En el terreno económico también se anticipan señales alentadoras, como pequeños ingresos inesperados.

Aun así, este signo deberá evitar los gastos impulsivos. La recomendación es administrar el dinero con cuidado y evaluar cada decisión antes de comprometer sus recursos.

2. Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La Cabra ocupa el segundo lugar entre los signos favorecidos por las predicciones del horóscopo chino para finales de octubre.

Su habilidad para comunicarse con amabilidad, manejar situaciones delicadas y mantener buenas relaciones podría convertirse en una ventaja tanto en el trabajo como en su vida personal.

Durante estos días, las personas nacidas en el año de la Cabra podrían encontrar condiciones favorables para perfeccionar sus métodos de trabajo, organizar mejor sus responsabilidades o presentar propuestas para impulsar su desarrollo profesional.

La predicción destaca especialmente la importancia de la paciencia. En lugar de intentar sobresalir mediante acciones llamativas, la Cabra debería demostrar sus capacidades con resultados concretos y un desempeño constante.

La estabilidad, la responsabilidad y la confianza serán sus mejores herramientas para construir una reputación sólida.

En esta etapa, avanzar paso a paso podría ser más beneficioso que apresurarse para conseguir reconocimiento inmediato.

3. Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

El Gallo también figura entre los signos con mejores perspectivas para la semana del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026.

Según las predicciones, sus habilidades profesionales podrían ayudarle a organizar tareas y resolver problemas complejos.

Las personas de este signo suelen destacar, dentro de la interpretación tradicional del horóscopo chino, por su responsabilidad y eficiencia.

Durante estos días, estas cualidades podrían facilitar que otras personas confíen en ellas y colaboren para alcanzar objetivos compartidos.

En el aspecto financiero, la estrella auspiciosa Tai Yang se relaciona con perspectivas positivas. Los ingresos del trabajo principal continuarían siendo importantes, mientras que otras actividades podrían representar una fuente adicional de dinero.

La vida sentimental también podría atravesar una etapa armoniosa. La sinceridad y la disposición para compartir favorecerían la comunicación en pareja.

Para los Gallos solteros, aceptar invitaciones y ampliar su círculo social podría propiciar encuentros interesantes.

4. Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

El Perro completa la lista de los cuatro signos del zodiaco chino que podrían recibir buenas noticias durante los últimos días de octubre.

Al comenzar la semana, las personas nacidas bajo este signo podrían encontrar soluciones para asuntos pendientes y desarrollar nuevas ideas.

El ritmo favorable de sus actividades también les permitiría investigar proyectos y evaluar si resulta conveniente llevarlos a la práctica.

En materia económica, las predicciones señalan una posible mejoría a mediados de semana. Los esfuerzos realizados con perseverancia podrían reflejarse en ingresos positivos, tanto del empleo principal como de actividades adicionales.

No obstante, el Perro deberá mantener el control de sus gastos. Aunque sus finanzas mejoren, administrar los recursos con responsabilidad será fundamental para conservar la estabilidad y evitar que los nuevos ingresos desaparezcan rápidamente.