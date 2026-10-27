EE.UU. recibió a Flávio Bolsonaro y a su familia tras huir de Brasil ante acusaciones graves

El gobierno estadounidense permitió el ingreso de Flávio Bolsonaro, senador y excandidato presidencial brasileño quien junto con un grupo de familiares huyeron de su patria bajo el argumento de temer ser detenido por las autoridades para responder por acusaciones de presuntos delitos financieros y blanqueo de capitales.

A pesar de tener una orden judicial restrictiva dictada por el Supremo Tribunal Federal (STF), el abogado de 45 años prefirió abordar un jet privado con destino a Florida confiado en que la administración Trump lo dejaría aterrizar con el objetivo de permanecer en territorio estadounidense por tiempo indefinido.

Flávio Bolsonaro logró avanzar hasta la segunda ronda de las elecciones en su país donde sorpresivamente Luiz Inácio Lula da Silva terminó derrotándolo al conseguir 52% de los votos necesarios para asegurar la presidencia de Brasil.

Aunque 48% del padrón electoral estuvo en favor del experto en legislación eso no bastó para otorgarle el triunfo como esperaba el propio Donald Trump.

De hecho, el magnate neoyorquino respaldó al candidato del Partido Liberal, pues pretendía que, en caso de lograr la victoria, habría posibilidad de convencerlo de romper el vínculo de Brasil con los BRICS (Rusia, India, China y Sudáfrica, por citar algunos miembros del grupo), esto con el objetivo de establecer negocios con empresas estadounidenses.

Sin embargo, el respaldo ciudadano no lo favoreció y una vez consumada su derrota, había indicios de que sería sería investigado minuciosamente con el objetivo de enviarlo a la cárcel en caso de encontrar pruebas suficientes de que era parte de una red de negocios ilícitos.

Con el objetivo de mantenerse libre, Bolsonaro abordó un jet privado que lo traslado a él y a su grupo de familiares hasta Miami, donde permanecerá al menos hasta quitarse de encima las acusaciones vertidas en su contra.

Sin oficializarse todavía, se especula que el Departamento de Estado aceptó brindarles refugio temporal a los brasileños recién aterrizados.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, hizo hincapié en que la huida de Bolsonaro abre la puerta a la especulación sobre los delitos acreditados en su contra.

“Quien no debe, no teme; quien sale escondido de su país, debe alguna cosa. Lamento que haya salido de Brasil. Podría haberse quedado para probar que las acusaciones no son verdaderas”, expresó.

De acuerdo con medios informativos brasileños como O Globo, afirma que Eduardo Bolsonaro, hermano del excandidato a la presidencia, se encargó de convencer a la administración Trump de concederle la documentación necesaria para acreditar su estancia en el país.

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