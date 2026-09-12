Dana White está seguro de sacar del retiro a Terence Crawford

El panorama del pugilismo profesional experimentó un repunte de atención tras las recientes declaraciones del presidente de la promotora Zuffa Boxing. El directivo Dana White expuso que existe una viabilidad real para lograr que el peleador estadounidense Terence Crawford suspenda su retiro deportivo, siempre y cuando se le presente una oferta contractual y deportiva que se ajuste a sus requerimientos en el mercado actual.

La posibilidad de organizar un combate de alto perfil en la agenda a futuro ha motivado a la empresa a explorar las opciones de negociación.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas lo mejor del BOXEO

Con el objetivo de estructurar una cartelera de impacto global, la dirigencia considera que el récord invicto del pugilista de Omaha representa un atractivo comercial capaz de justificar los esfuerzos financieros necesarios para su retorno a la actividad competitiva.

? Dana White believes Terence Crawford would be willing to return for "the right fight" ?



"If I went to Crawford with the right fight, Crawford would fight."



(via @NightcapShow_)pic.twitter.com/5R3Vs1EjOi — Championship Rounds (@ChampRDS) September 10, 2026

Las condiciones necesarias para un retorno al cuadrilátero

Durante una comparecencia en la emisión del programa Nightcap, Dana White analizó las alternativas que tiene su corporación para incorporar figuras de renombre a sus eventos boxísticos. Al ser consultado de forma directa sobre la situación del excampeón unificado, el empresario argumentó que una propuesta estructurada de manera precisa lograría convencer al atleta de subir al ensogado una vez más.

Dana White detalló su perspectiva sobre las gestiones a realizar para concretar la firma: “Creo que, si yo fuera con Crawford con la pelea adecuada, Crawford pelearía. Tendría que ser la pelea perfecta, pero ciertamente habría muchos peleadores que querrían enfrentarlo. Me encanta la idea de una posible pelea entre Ennis y Crawford”.

El estatus deportivo tras la victoria sobre Saúl Álvarez

La trayectoria de Terence Crawford en el terreno rentado entró en pausa oficial el 16 de diciembre de 2025, momento en que el atleta anunció su retiro a los 38 años de edad. El púgil norteamericano dejó la competencia con un registro estadístico de 42 triunfos sin conocer la derrota, contabilizando 31 resoluciones por la vía del nocaut a lo largo de su paso por los encordados.

Su última presentación oficial se llevó a cabo en septiembre de dicho año, jornada en la que superó por decisión unánime al peleador mexicano Saúl Álvarez. Con este resultado sobre el tapiz, el deportista estadounidense logró asegurar los títulos en la categoría de los pesos supermedianos, sumando este logro a sus fajas de monarca indiscutido en las divisiones de peso superligero y peso welter.

El cruce de mensajes y la disposición de Jaron Ennis

Las especulaciones sobre la vigencia física de Crawford se incrementaron recientemente tras ser captado en las instalaciones de entrenamiento apoyando la preparación técnica del boxeador Lester Martínez.

Esta presencia activa en los gimnasios coincidió con el interés de Dana White, quien busca materializar un combate de magnitud comercial para el desarrollo de su nueva división de boxeo.

El entorno promocional recibió un impulso a principios de septiembre mediante un intercambio de publicaciones en plataformas digitales. Terence Crawford dirigió un mensaje cuestionando el interés de los aficionados y retando directamente a Jaron Ennis: “Quiero ver algo. ¿Ustedes quieren verme volver y pelear tan desesperadamente, verdad? Jaron Ennis, ¿pelearías conmigo si salgo del retiro?”. La respuesta de Ennis se produjo de inmediato, aceptando el escenario con la frase “¡1000%!”, dejando la vía de negociación habilitada para que Dana White presente el contrato definitivo.

Sigue leyendo: