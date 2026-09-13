David Benavídez aceptó reto en el ring de Opetaia y proponen fecha al combate

La división de los pesos cruceros experimentó una sacudida de emociones este sábado, luego del imponente triunfo por la vía del nocaut de Jai Opetaia sobre Noel Mikaelian.

Tras finalizar las acciones sobre la lona, el peleador australiano aprovechó los reflectores para lanzar un desafío directo a David Benavídez, quien presenciaba la velada desde la primera fila de la T-Mobile Arena y no dudó en responder al llamado de su colega.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas lo mejor del BOXEO

Lejos de evadir la invitación, el “Monstruo Mexicano” subió de inmediato al cuadrilátero para encarar al vencedor de la noche. En medio de la expectación de los miles de aficionados presentes en el recinto, ambos pugilistas protagonizaron un careo que, a diferencia de otras acaloradas rivalidades, se caracterizó por un profundo respeto mutuo y un apretón de manos que selló las intenciones de pactar un futuro enfrentamiento en la categoría.

OPETAIA X BENAVIDEZ ??



Jai Opetaia and David Benavidez come face to face and agree to fight ?#GarciaBenn | Live NOW on @ParamountPlus and @DAZNBoxing ? pic.twitter.com/Kumucprke1 — Ring Magazine (@ringmagazine) September 13, 2026

El acuerdo verbal para el fin de semana del Cinco de Mayo

La presencia de David Benavídez en el ensogado no fue un simple acto protocolar, sino que sirvió para establecer una propuesta clara sobre el calendario deportivo. Según los reportes del medio especializado Mediotiempo, durante el intercambio verbal en el centro del ring, los equipos de trabajo de ambos competidores acordaron de palabra proyectar esta mega pelea para el fin de semana festivo del 5 de mayo del próximo año 2027.

Para David Benavídez, este enfrentamiento representaría su incursión definitiva hacia la consolidación absoluta en los pesos cruceros ante uno de los monarcas más temidos del momento. La posibilidad de encabezar una cartelera de tal magnitud durante las celebraciones patrias mexicanas añadiría un enorme valor comercial y deportivo a un choque que los fanáticos vienen exigiendo desde hace varios meses a través de distintas plataformas.

Promesa de guerra y respeto mutuo sobre el cuadrilátero

Durante las entrevistas posteriores al suceso, el propio David Benavídez tomó el micrófono para compartir sus sensaciones ante la frontal propuesta del peleador oceánico. En declaraciones recogidas por el portal internacional Sporf, el mexicoamericano dejó claro que no le teme al poderío ofensivo de su rival y anticipó un duelo explosivo: “Me gusta este hombre; parece que le encanta la guerra, y yo soy igual, así que vamos a darle a los fanáticos una gran pelea”.

Por su parte, el australiano se mostró visiblemente entusiasmado tras conseguir la atención del ídolo radicado en Estados Unidos en su propia arena. Jai Opetaia concluyó el segmento confirmando su plena disposición para brindar un espectáculo a la altura de las circunstancias: “Vivimos para estos momentos, vamos a hacerlo”. Con estas posturas firmes y un pacto de caballeros, el choque entre Jai Opetaia y David Benavídez se perfila como uno de los combates más esperados para la siguiente temporada de boxeo.

Sigue leyendo: