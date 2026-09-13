Julio César Chávez Jr. propinó brutal nocaut en el primer asalto en México

El pugilista sinaloense Julio César Chávez Jr regresó a los encordados con un triunfo por la vía rápida frente al colombiano Jeison Troncoso. El combate estelar, celebrado en las instalaciones del Gimnasio Miguel Hidalgo de la ciudad de Puebla, concluyó en el mismo primer episodio tras una demostración de superioridad ofensiva por parte del peleador mexicano frente al público.

Esta victoria representa un paso necesario dentro de la planificación deportiva del excampeón mundial, quien busca mantenerse activo para escalar posiciones en las clasificaciones internacionales.

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El desempeño mostrado sobre el cuadrilátero reafirma su intención de conseguir una nueva oportunidad por un título del mundo en la etapa de cierre de su trayectoria profesional.

El NOCAUT de Julio César Chávez Jr. ?



El Junior fulminó a su rival en el primer episodio… Jeison Troncoso se fue de Puebla con la DERROTA.#BoxAzteca ? pic.twitter.com/aHvWMDKvIh — Box Azteca (@BoxAzteca7) September 13, 2026

Dominio absoluto y resolución en el primer episodio

El enfrentamiento inició con el tradicional asalto de estudio, donde Julio César Chávez Jr utilizó el jab para marcar la distancia y evaluar la postura de su rival sudamericano. Aunque Troncoso intentó presionar con un gancho y un upper en los primeros instantes, sus envíos carecieron de precisión y no lograron inquietar la defensa del boxeador local.

Así lo festejo El Gran Campeón Mexicano ?



La reacción de Julio César Chávez ante la victoria por NOCAUT de su hijo Julio César ante Jeison Troncoso#BoxAzteca ? pic.twitter.com/AOfPQwHxLh — Box Azteca (@BoxAzteca7) September 13, 2026

Ante la falta de respuesta efectiva, el peleador mexicano incrementó el volumen de sus impactos y llevó a su contrincante hacia las cuerdas. A los 2:59 minutos del asalto inicial, Julio César Chávez Jr conectó una combinación de cuatro golpes al cuerpo y a la cabeza, finalizando con un sólido derechazo que penetró la guardia del colombiano y lo envió directamente a la lona. El árbitro evaluó la condición de Troncoso y determinó la detención inmediata del pleito.

El objetivo fijo en una oportunidad titular

La rápida resolución del combate dejó en evidencia la diferencia de nivel entre ambos contendientes. Para el campamento del pugilista mexicano, este tipo de compromisos sirven como preparación para escenarios de mayor exigencia en el mediano plazo. Al finalizar la función, el vencedor expuso sus metas inmediatas dentro del pugilismo de paga.

Durante las entrevistas posteriores al combate transmitidas por la señal de Azteca Deportes, Julio César Chávez Jr detalló su perspectiva sobre el triunfo y sus planes a futuro. “Me sentí fuerte y con buen ritmo para definir la pelea temprano. El objetivo sigue siendo claro: sumar victorias, mantenerme en forma y buscar esa oportunidad de título mundial que tanto quiero antes de retirarme del boxeo”, expresó el sinaloense.

La preparación fue la clave para el triunfo de Julio César Chávez Jr. ?



Tras vencer a Jeison Troncoso… EL Junior nos plática que busca en su carrera profesional.#BoxAzteca ? pic.twitter.com/pO0Kc5jYxK — Box Azteca (@BoxAzteca7) September 13, 2026

Omar Chávez completa la doble victoria familiar

La velada en territorio poblano también contó con la participación de Omar Chávez, quien se impuso por nocaut en el segundo asalto al colombiano Brayan Santander. El choque coestelar comenzó con un dominio territorial por parte del mexicano, obligando a su oponente a modificar su estrategia e intentar combinaciones largas que lo dejaron expuesto al contragolpe.

En el segundo round, Omar Chávez ajustó su distancia y conectó un potente impacto de derecha que mandó a Santander a la superficie del ring. Al observar la nula capacidad de recuperación del peleador sudamericano, el réferi detuvo las acciones para decretar la victoria, sellando así una jornada redonda para la dinastía boxística en su presentación ante la afición local.

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