Revelan las razones por las que no dejaron subir a Teófimo al ring para encarar a Ryan García

La victoria de Ryan García sobre Conor Benn por la vía del nocaut técnico dejó una de las imágenes más comentadas del fin de semana, cuando el vencedor intentó convocar al cuadrilátero a Teófimo López.

El monarca de la Asociación Mundial de Boxeo intentó acceder a la superficie de combate para concretar un primer cara a cara de unificación, pero el personal de seguridad impidió su paso de forma estricta por órdenes directas de la organización.

SECURITY DIDN’T LET TEOFIMO LOPEZ GET INTO THE RING ? pic.twitter.com/NWt73mPOoW — Source of Boxing (@Sourceofboxing) September 13, 2026

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Dana White, presidente de Zuffa Boxing, abordó la situación durante la conferencia de prensa posterior al evento para aclarar los motivos del bloqueo.

El directivo señaló que la empresa mantiene una política firme para evitar confrontaciones públicas entre atletas que no tienen un contrato firmado para un combate oficial. Al referirse al llamado de Ryan García, White enfatizó que buscan mantener el control del escenario de la misma forma que lo hacen con el octágono de artes marciales mixtas.

“Estamos tratando de no dejar entrar a nadie, ya saben cuál es mi posición al respecto con UFC, ahí tenemos una jaula. Es más fácil mantener a la gente fuera de la jaula”. Asimismo, White reconoció el desempeño del vencedor al indicar que Ryan García cumplió con sus promesas deportivas de manera destacada, pero reiteró que permitir el ingreso de terceros para pleitos no pactados “simplemente no es lo que hacemos aquí”.

Esta normativa generó cuestionamientos debido a un suceso previo en la misma cartelera, donde David Benavidez sí logró acceder al encordado tras el triunfo de Jai Opetaia sobre Noel Mikaelian.

"I knock Teo out. Seven or eight (rounds)."



Ryan Garcia on potential Teofimo Lopez matchup.



? @Zuffa_Boxing pic.twitter.com/jlE1jnJBky — Home of Fight (@Home_of_Fight) September 13, 2026

Sobre esta inconsistencia operativa, la dirigencia de la promotora argumentó que el ingreso del peleador de ascendencia mexicana tampoco estaba autorizado en la planificación original, aunque el equipo de seguridad no logró contener su avance hacia el centro del tapiz.

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