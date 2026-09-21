Ryan García asegura que envió una oferta para pelear contra Pitbull Cruz

El pugilista estadounidense Ryan García respondió de manera inmediata al desafío público que le lanzó Isaac “Pitbull” Cruz tras su reciente victoria en San Diego.

Luego de que el peleador capitalino noqueara a Néstor Bravo en el sexto asalto, el monarca wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) aceptó la propuesta para concretar un enfrentamiento en el mes de diciembre, asegurando que su equipo legal ya se encuentra trabajando en la elaboración de la oferta contractual.

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La interacción entre ambos deportistas comenzó sobre el cuadrilátero la noche del sábado, cuando Cruz aprovechó los micrófonos de la entrevista posterior al combate para fijar su siguiente objetivo en la agenda. Utilizando el idioma inglés para garantizar que el mensaje llegara de forma directa a su destinatario, el boxeador mexicano expresó: “Hey, Ryan, estoy aquí. Mi próxima pelea, contigo. Vamos, Ryan, ¡vamos!”, perfilando así el terreno para las negociaciones de cierre de año.

PITBULL CRUZ WANTS THAT SMOKE WITH RYAN GARCIA! ?#PitbullBravo ?? pic.twitter.com/Ufhve1Vn0z — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 20, 2026

La respuesta inmediata y la oferta formal sobre la mesa

A través de su cuenta oficial en la red social X, Ryan García emitió sus impresiones sobre el desempeño mostrado por el mexicano y confirmó su disposición para subir al tapiz antes de concluir la temporada. “Bravo, Pitbull. Me demostró esta noche que estaba equivocado. Hagámoslo en diciembre, la oferta está sobre la mesa”, redactó el peleador californiano, añadiendo en una publicación posterior dentro de la misma plataforma: “Puedo domar a un león, no estoy demasiado preocupado por domar a un pitbull”.

Bravo pit bull proved me wrong tonight



Let’s do this in December the offer is on the table



I can tame a lion I’m not to concerned about taming a pit bull. — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) September 20, 2026

Para dejar clara la seriedad de sus intenciones frente a sus seguidores, Ryan García compartió una captura de pantalla que mostraba las instrucciones enviadas a su abogado para emitir la propuesta formal al equipo de Cruz. En su mensaje, el monarca estadounidense estableció un ultimátum definitivo: “Ya le di luz verde a mi abogado. Si la rechaza esta vez, nunca le daré otra oportunidad, tienen mi palabra. He pedido pelear contra Pitbull dos veces y una vez fue mi retador obligatorio, y lo ha rechazado dos veces. Esta será la última vez que intente darle una oportunidad”.

I’ve already given the go to my attorney – if he rejects this time I will never give him another chance you have my word pic.twitter.com/XVvcoKyLyq — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) September 20, 2026

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