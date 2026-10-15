Gobernadora de Arizona es señalada por Donald Trump de estar en la nómina de los carteles del narco

El presidente Donald Trump además de menospreciar la capacidad de Katie Hobbs como gobernadora de Arizona, la relacionó —sin pruebas de por medio— de estar vinculada con los carteles del narcotráfico.

Durante un mitin efectuado en Arizona, el magnate neoyorquino emitió un discurso con la intención de debilitar la imagen de la mujer encargada de gobernar dicho estado y quien se enfrenta al republicano Andy Biggs bajo el reto de lograr reelegirse en su cargo.

“Su gobernadora, Katie Hobbs, obedece las órdenes de los cárteles. Se dice que los grupos criminales la sobornan. No me sorprendería. Tienen mucho dinero porque lo que ella hace no tiene sentido. Algo tiene que haber entre ella y los cárteles pues está causando muchísimas muertes en su estado”, expuso.

Cabe señalar que en Arizona parece haber desaparecido el apoyo casi pleno que la ciudadanía ofreció a Donald Trump en la boleta electoral, pues las preferencias para elegir gobernador favorecen a Hobbs, con 49%; mientras que Biggs únicamente cuenta con 38% de respaldo.

A partir del comportamiento mostrado por los números, los demócratas apuntan hacia a una victoria en las elecciones de mitad de mandato, las cuales se llevarán a cabo en menos de tres semanas.

Ante dicha situación, Trump exhibió a la mandataria de Arizona por su presunta falta de voluntad para cerrarle el paso a los narcotraficantes en el estado sureño, el cual es considerado un trampolín para llevar drogas traficadas desde México hacia otros puntos del país.“Vetó 18 proyectos de ley para combatir el crimen, incluyendo legislación para desmantelar los cárteles de la droga.

Vetó legislación que habría sido perjudicial y probablemente habría desmantelado los cárteles, aumentado las penas de prisión para los traficantes de fentanilo”, puntualizó.

A pesar de los controversiales señalamientos emitidos en su contra, Katie Hobbs evitó engancharse con el jefe de la nación y a través de una publicación en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, se limitó a exhibir lo que bajo su consideración ha sido una cadena de desaciertos a lo largo de su segunda administración.

“El presidente puede llamarme como quiera. Yo seguiré priorizando a Arizona. Mientras él se dedica a insultarme, sus aranceles y la guerra en Irán están disparando los precios para las familias de Arizona. Y Andy Biggs lo ha apoyado incondicionalmente”, escribió.

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