Candidata demócrata al Congreso revela haber sido violada mientras reparaba un cartel de campaña

Bernadette Greene-Placentia, candidata demócrata al Congreso en Arizona, denunció haber sido violada por un par de sujetos mientras reparaba un cartel de su campaña, en agosto.

La vergüenza de ser objeto de críticas e incluso burlas, incidió para que la mujer originaria de Galesburg, Illinois, decidiera guardar silencio sobre el ataque que sufrió.

La política de 52 años se postula con el objetivo de vencer al representante republicano Abe Hamadeh en el octavo distrito congresional de Arizona.

De acuerdo con un informe del caso investigado por el sheriff del condado de Maricopa, al cual tuvo acceso el canal de televisión MS NOW, Greene-Placentia denunció haber sido atacada durante la madrugada del 14 de agosto mientras colocaba letreros de su campaña a un costado de la Avenida 99 y Bell, en Sun City, Arizona.

“Mientras caminaba de regreso a su vehículo, Bernadette describió ser golpeada en la parte trasera de su cabeza por dos hombres”, se indica en una parte de su declaración presentada en la oficina del sheriff del condado de Manicopa dos semanas después de ser violada.

Since sharing her story, Bernadette has received an extraordinary outpouring of love, compassion, and support from people across the country and around the world. We are deeply grateful to everyone who has reached out.



Bernadette chose to speak publicly about the sexual assault? pic.twitter.com/I48CFNEtOR — Bernadette for Congress (@bernadetteaz08) October 8, 2026

En el expediente de una investigación en curso sobre lo sucedido, la demócrata recordó cómo uno de los hombres que la agredieron emitió un comentario despectivo con connotaciones políticas mientras otro la sujetaba con fuerza mientras era violada.

Durante un dialogo entablado con el diario Phoenix New Times, Bernadette Greene-Placentia se refirió a lo difícil que fue asimilar lo sucedido porque sentía “vergüenza” y únicamente deseaba “olvidar lo ocurrido”.

Sin embargo, terminó por asimilar que guardando silencio iba en contra de uno de los pilares de su campaña política, el cual consiste en defender a todos los habitantes de Arizona.

“Jamás imaginé que tendría que contar esta historia, pero sé que no soy la única mujer que ha vivido algo así. Demasiadas supervivientes guardan silencio sobre estas experiencias. Hablo porque quiero que sepan que las vemos, las escuchamos y que no están solas”, señaló.

Confiada en obtener el respaldo necesario para convertirse en congresista, la aguerrida demócrata se comprometió a no detener su campaña.

“Lo sucedido no me silenciará. Seguiré presente, seguiré luchando por esta comunidad para brindar una representación real a la gente del Distrito 8”, puntualizó.

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