Canelo Álvarez responde a las críticas sobre su edad y su nivel

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez emitió una respuesta directa a los comentarios que cuestionan su vigencia dentro del deporte profesional.

De cara al combate programado para el 31 de octubre, el pugilista jalisciense abordó los señalamientos sobre su edad, provenientes de distintos sectores, incluyendo las observaciones formuladas por su próximo oponente Christian Mbilli.

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A pesar de contar con una trayectoria de más de dos décadas en los cuadriláteros, el atleta sostiene que la única validación que busca en la actualidad recae en su propio desempeño sobre el tapiz. Durante una entrevista concedida a la plataforma DAZN, Canelo Álvarez explicó que su motivación se centra en sus estándares personales de competencia y no en las opiniones externas sobre su rendimiento físico.

El compromiso personal frente a los señalamientos externos

En las declaraciones recogidas por la señal internacional de DAZN, el monarca de la categoría súper media del Consejo Mundial de Boxeo detalló su postura frente a las dudas expuestas por el público y los medios de comunicación. “Necesito demostrarme a mí mismo y no necesito demostrarle nada a nadie. Y dicen que soy viejo y esto y aquello, pero van a ver”, expuso el peleador durante la conversación televisiva.

El intercambio de declaraciones tomó forma luego de que Christian Mbilli indicara en una entrevista previa que el peleador mexicano experimenta una merma de condiciones por el paso de los años. Ante esta aseveración pública, Canelo Álvarez descartó cualquier posibilidad de ceder el resultado frente al atleta africano, garantizando que la diferencia técnica prevalecerá en el enfrentamiento.

Canelo Álvarez is in it for the love of the game ??#CaneloMbilli | Oct 31 | Mexico vs The World | Live on DAZN | @RingMagazine ?? pic.twitter.com/ytQ3Otv7V3 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 21, 2026

Para reafirmar su posición ante la crítica, el deportista utilizó los micrófonos de la plataforma DAZN para enviar un mensaje a la esquina de su contrincante. “No importa la edad que tenga. En esta vida, él no me va a vencer, si tengo 40 años, 50 años, en esta vida él no me va a vencer. Y va a ver qué tan bueno soy”, sentenció el tapatío, añadiendo que visualiza un trámite “demasiado sencillo” para la noche del encuentro titular.

Rumores de cambio de sede y el campamento de adaptación

Mientras se desarrolla la agenda promocional del combate, el equipo de trabajo de Canelo Álvarez mantiene su sede de entrenamiento en las instalaciones de Oleksandr Usyk ubicadas en Gandía, en la región española de Valencia. El grupo técnico, que también integra a los pugilistas Jaime Munguía y Rafael Espinoza, tiene el objetivo de adelantar el proceso de adaptación al huso horario de Riad, Arabia Saudita.

En paralelo a la preparación deportiva en territorio europeo, circulan reportes en la industria sobre una posible modificación en la logística de la cartelera denominada “México contra el mundo”. Debido al contexto geopolítico actual en el Medio Oriente, la organización organizadora evalúa trasladar la función a la ciudad de Las Vegas con una nueva fecha fijada para el 21 de noviembre.

De concretarse este ajuste en la planificación, el cambio de escenario brindaría a Canelo Álvarez y a su rival un margen adicional de tres semanas para concluir sus respectivos campamentos. Ambas delegaciones se mantienen a la espera del anuncio oficial por parte de la empresa promotora para definir los traslados definitivos de la semana de la pelea.

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