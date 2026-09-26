Tyson Fury llama cobardes a Joshua y Hearn por querer cancelar la pelea

El peleador británico Tyson Fury emitió declaraciones en contra del atleta Anthony Joshua y del promotor Eddie Hearn. El motivo de los comentarios surge a partir de los reportes sobre la cancelación del combate que los equipos de trabajo pautaron para el 11 de diciembre.

Las empresas de promoción comunicaron el acuerdo del evento el jueves, pero en un lapso de 24 horas la realización de la cartelera entró en etapa de revisión. Ante la situación, Tyson Fury publicó un material audiovisual en sus cuentas de redes sociales para responsabilizar a la contraparte por la falta de firmas.

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En el video, el boxeador dirigió los mensajes hacia el titular de la empresa Matchroom Boxing y hacia su rival de turno. “Última hora: Anthony Joshua y Eddie Hearn están tratando de echarse para atrás con esta pelea. Dicen que ahora no van a pelear; son unos malditos cobardes”, expresó el competidor en las plataformas digitales.

Los reportes entorno a la cancelación

El periodista Mike Coppinger, mediante los espacios de The Ring, reportó la probabilidad de suspender el encuentro por temas de contratos. El comunicador detalló que los organizadores evalúan opciones de reemplazo en el mercado para evitar la pérdida de la fecha en el calendario.

? Tyson Fury says there’s a 1% chance his fight against Anthony Joshua happens and says he’s heard they’re looking at replacements like David Benavidez ?



“With David Benavidez he’s about a 4/5x harder fight than Joshua. Benavidez stops Joshua in about 3 rounds.” pic.twitter.com/j0hObsdWLE — Source of Boxing (@Sourceofboxing) September 27, 2026

De acuerdo con la información de The Ring, los representantes analizan cruces de sustitución como un pleito entre Terence Crawford y Ryan García, o un choque de Tyson Fury ante David Benavidez. Estas propuestas de contingencia requieren resoluciones de negocios en un periodo de tiempo límite.

El mensaje para el promotor y el oponente

En la grabación de redes sociales, Tyson Fury exigió la confirmación de la cita y atribuyó los inconvenientes de logística a las decisiones de Eddie Hearn. El deportista reiteró la intención de subir al cuadrilátero frente a los espectadores de Gales.

“AJ, deja de poner excusas, pequeño cobarde. El Gypsy King está regresando al Reino Unido para destrozarte frente a todos mis aficionados”, dijo el pugilista. Para cerrar el tema, Tyson Fury indicó que el asesor Turki Al-Alshikh rastrea contendientes para salvar la función de boxeo.

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