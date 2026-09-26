Ryan García en la carrera por el Peleador del Año

El boxeador nacido en Estados Unidos, Ryan García tiene un plan de trabajo trazado para los próximos meses. Después de obtener el cinturón de peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo, el monarca busca sumar los méritos de la industria para conseguir el premio al peleador de la temporada.

Para concretar este objetivo, el equipo de Ryan García trabaja en la organización de un tercer combate antes de terminar el calendario en curso. La meta del pugilista consiste en sumar un triunfo en el mes de diciembre para consolidar sus números deportivos del año.

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Los resultados de los meses anteriores respaldan la postulación del monarca del peso wélter. En el mes de febrero, Ryan García disputó el campeonato ante Mario Barrios y consiguió el triunfo por decisión unánime. En el combate, el retador derribó al entonces campeón durante el primer asalto y aseguró el cinturón.

Siete meses después, el pugilista regresó a la actividad para la defensa de campeonato. El 12 de septiembre se enfrentó a Conor Benn y resolvió el compromiso en el segundo episodio por la vía del nocaut técnico. El desenlace del pleito permitió que el peleador mantuviera la condición física para programar una tercera fecha.

La superación de los tropiezos previos

Los números de esta etapa superan las estadísticas de los años anteriores de su trayectoria deportiva. En 2023, el boxeador perdió ante Gervonta Davis. Un año después, su combate contra Devin Haney terminó sin decisión por un resultado analítico en las pruebas de sustancias. Posteriormente, en mayo de 2025, registró una derrota por decisión ante Rolando Romero.

En la actualidad, el entorno de Ryan García atiende las opciones para la pelea de cierre de año. Isaac Cruz aprovechó los micrófonos tras la cartelera de septiembre y emitió un reto para concretar un combate contra el campeón del Consejo Mundial de Boxeo.

Los planes de unificación en la división

La pelea de fin de año funcionará como una preparación para la meta del año 2027. El monarca wélter busca enfrentar a Teófimo López, quien venció a Rolando Romero y obtuvo el título de la Asociación Mundial de Boxeo. Ambos pugilistas declararon la disposición para pactar el encuentro de unificación.

Las conversaciones continúan entre los promotores de los atletas para definir los detalles del contrato. El periodista de boxeo Chris Mannix compartió la información sobre las sedes y los tiempos en sus espacios de cobertura. “La pelea se contempla para el primer semestre del 2027 y el Madison Square Garden es una posibilidad sobre la mesa”, reportó el comunicador sobre el futuro de Ryan García.

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