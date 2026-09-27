Dana White aumenta las dudas sobre la cancelación de la Fury-Joshua

El ejecutivo Dana White expresó sus dudas sobre la concreción del combate de boxeo entre Tyson Fury y Anthony Joshua, pautado para el 11 de diciembre.

A pesar de los anuncios de la organización, las complicaciones contractuales reportadas por los medios de comunicación mantuvieron en riesgo la realización de la cartelera en el Principality Stadium de Cardiff.

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El periodista Mike Coppinger, a través de la revista The Ring, difundió información sobre los inconvenientes en las negociaciones entre los equipos de trabajo. En el marco de la realización de una velada de la empresa Zuffa en la ciudad de Londres, Dana White abordó el tema ante las consultas sobre la viabilidad del enfrentamiento en territorio galés.

Dana White just went on a RANT about the Tyson Fury vs Anthony Joshua fight and got annoyed at reporters asking questions ?



“I don’t know if the fight’s happening… I’m done. Eddie Hearn is full of f*cking sh*t? This thing’s a whole sh*tshow. I’m tired of it.” pic.twitter.com/Kc9Rjkug9T — Happy Punch (@HappyPunch) September 26, 2026

Al ser interrogado sobre si el pleito se mantendrá en el calendario de diciembre, Dana White prefirió no garantizar la realización de la función. “Eso no lo sé… No lo sé. El tipo que se supone que debe ayudar a la pelea la ha estado perjudicando todo el tiempo. No le ha hecho ningún favor a la pelea, digámoslo así. Pero ya veremos”, declaró el promotor en rueda de prensa.

Los señalamientos hacia la promoción de la cartelera

Los señalamientos de Dana White estuvieron dirigidos hacia el titular de la empresa Matchroom Boxing, Eddie Hearn, con quien mantiene discrepancias mediáticas. De acuerdo con la postura del representante de Zuffa, la gestión del organizador británico ha demorado el cierre de los acuerdos comerciales y la venta de los derechos de transmisión.

Dana White got PISSED at a reporter for asking several "leading questions" about his involvement in the Tyson Fury vs Anthony Joshua fight ?



"I know what you're doing… You have any other questions that are relevant to this evening?" pic.twitter.com/CvpCdoetyA — Championship Rounds (@ChampRDS) September 26, 2026

Sobre la responsabilidad operativa del proyecto, Dana White planteó alternativas de financiamiento directo para la realización del espectáculo. “Si a Eddie Hearn realmente le importara esta pelea, esa pelea habría ocurrido hace mucho tiempo. Podría financiarlo él mismo. Que venda entradas, que cierre un acuerdo televisivo y que venda la pelea”, afirmó el directivo.

Las perspectivas sobre la función en Cardiff

El dirigente profundizó en sus observaciones sobre la administración del combate y la postura adoptada por la contraparte organizadora. “Es una locura. Piénsalo; el tipo que está realmente involucrado en esta pelea, y que se supone que él y su cliente van a ganar dinero con ella, es el que la está perjudicando”, manifestó Dana White ante los medios de comunicación.

En relación con su presencia en las actividades de promoción del evento, el ejecutivo no confirmó su asistencia a los actos protocolares. Al ser cuestionado sobre una posible aparición en la conferencia de prensa de presentación, el empresario concluyó con la frase: “Supongo que lo dejaré como sorpresa”, antes de finalizar sus declaraciones.

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