Christian Mblli está determinado a quedarse con el cinturón: “Voy a ganar esta pelea”

El choque entre la juventud y la experiencia en el boxeo internacional está listo para verse en el ring el próximo 31 de octubre, en Riad, Arabia Saudita, Christian Mbilli se enfrentará a Saúl “Canelo” Álvarez en una función que se transmitirá a través del sistema de DAZN.

La contienda pondrá a prueba la vigencia del púgil mexicano frente al impulso del monarca supermediano.

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A sus 31 años, Christian Mbilli llega a este compromiso con el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en su poder y un registro profesional de 29 victorias, cero derrotas y un empate, con 24 nocauts. El peleador de origen francés cuenta con cinco años menos que Álvarez y registra un recorrido de 389 asaltos más en el cuadrilátero, factor que su equipo considera determinante para el desarrollo del combate.

El antecedente más reciente de Christian Mbilli ocurrió en el Allegiant Stadium de Las Vegas, donde empató por decisión mayoritaria frente a Lester Martínez en la cartelera preliminar del evento entre Álvarez y Terence Crawford. Tras esa presentación de alta exigencia, el monarca enfoca su preparación para defender su condición ante uno de los nombres de mayor trayectoria en la disciplina.

El panorama actual de Saúl Álvarez

Saúl Álvarez afronta esta etapa de su trayectoria tras sufrir la tercera derrota de su carrera profesional en 67 presentaciones, resultado registrado en septiembre del año pasado ante Terence Crawford por decisión unánime. Desde que se convirtió en profesional en 2005, el mexicano ha sido una figura central de la disciplina, aunque sus registros recientes muestran un cambio en la frecuencia de sus nocauts.

El púgil tapatío acumula una racha de ocho combates consecutivos llegando a las tarjetas, período de cinco años sin conseguir un triunfo por la vía rápida. Su último nocaut ocurrió en 2021 frente a Caleb Plant, momento en que unificó los títulos de la categoría supermediana. Esta constante en sus decisiones recientes abre el debate sobre la fuerza actual de su pegada frente a rivales de la división.

Durante un diálogo cara a cara producido y transmitido por DAZN, Christian Mbilli ofreció un análisis sobre las capacidades de su oponente y el momento en que se concreta el enfrentamiento. “Ya es mayor, pero sigue siendo muy peligroso. Tiene mucha potencia y un contragolpe excelente. Creo que es el momento perfecto para esta pelea”, señaló el monarca supermediano al evaluar las fortalezas del mexicano.

En la misma conversación concedida a DAZN, el peleador profundizó sobre la evolución física de Álvarez y la diferencia de motivación que observa entre ambos. “Su potencia está disminuyendo un poco, pero sigue siendo peligroso. Hace cinco años estaba en otro nivel. Ahora creo que ha bajado un poco su nivel. Pero sigue siendo muy, muy peligroso. Tengo más hambre que él. Creo que esa es la diferencia entre nosotros”, afirmó durante la entrevista.

Un impacto definitivo para el boxeo supermediano

A pesar de las observaciones sobre el rendimiento del tapatío, Christian Mbilli reconoció la jerarquía de su contrincante ante las cámaras de DAZN, separando la competencia del reconocimiento a la trayectoria. “Soy el campeón, pero para mí, él sigue siendo el número uno. Soy el campeón, pero él es una leyenda. Mi vida será mejor después de la victoria”, puntualizó el monarca del CMB.

El enfrentamiento en Riad representa una oportunidad decisiva para la división supermediana. Con la promesa de llegar en su máxima capacidad física, Christian Mbilli concluyó su intervención en DAZN con una declaración directa sobre el desenlace que anticipa para la noche del 31 de octubre: “Voy a ganar esta pelea y voy a estar al 100%. Creo que será una pelea increíble”.

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