El mando de PlayStation podría convertirse en un lector de pagos sin contacto

Comprar un juego en PlayStation podría llegar a ser tan sencillo como acercar una tarjeta al control. Sony Interactive Entertainment presentó una solicitud de patente para un sistema que permitiría al mando detectar una tarjeta de crédito, una tarjeta de regalo o un teléfono cercano y enviar la información necesaria a la consola. La idea evitaría escribir los datos bancarios con el teclado en pantalla, aunque todavía no es una función disponible ni hay un anuncio de lanzamiento.

La solicitud se titula Video Game Controller-Driven Information Transfer. Fue presentada en marzo de 2025 y publicada el 17 de septiembre de 2026. El documento plantea el uso de NFC, una tecnología de comunicación a corta distancia, y contempla Bluetooth para algunas formas de conexión. En otras palabras, Sony estudia convertir el control en un puente entre el medio de pago y la consola, no en una caja registradora independiente.

Cómo funcionaría el pago NFC desde un control de PlayStation

El punto de partida sería una compra en la consola. Si el jugador eligiera un juego o contenido adicional, el sistema podría pedirle que acercara un medio de pago al mando. Una tarjeta de crédito situada junto a la parte posterior del control sería una forma intuitiva de imaginar el gesto, pero la documentación consultada no confirma que esa zona sea la ubicación definitiva del lector. Lo que describe es la detección de una tarjeta o dispositivo a corta distancia.

El control recibiría la información y la transmitiría a la consola, que se encargaría de continuar con la operación. La patente también menciona posibles señales para indicar que el dispositivo fue detectado, como una luz, un sonido o una vibración. Sería una pequeña confirmación útil cuando uno está mirando el televisor y no la tarjeta que sostiene en la mano.

La propuesta no se limita a comprar juegos completos. Sony menciona créditos para videojuegos y compras dentro de las aplicaciones. También contempla tarjetas de regalo físicas, lo que podría ahorrar la tarea de introducir un código carácter por carácter. Incluso describe la posibilidad de comprar un juego después de probar una demostración en una tienda o un evento.

Cómo se compraría un juego con la tarjeta y el mando

Esta es una guía paso a paso del funcionamiento propuesto, no un tutorial para activarlo hoy en una PS5. Sony ha descrito el concepto en una solicitud de patente, pero no ha anunciado un control comercial con esta capacidad.

Elige el contenido. El jugador seleccionaría un juego, un complemento o una compra dentro de un título y llegaría a la pantalla de pago. Espera la indicación en pantalla. La consola solicitaría la información de pago y pediría acercar una tarjeta o un teléfono al control. Así, el gesto tendría lugar dentro de una operación iniciada por el usuario. Acerca el medio de pago al mando. El sistema detectaría el dispositivo cercano mediante NFC u otro mecanismo contemplado en la solicitud. La posición exacta en la que habría que apoyar la tarjeta dependería del diseño de un eventual producto, que Sony no ha presentado. Comprueba que el control lo reconoció. Una luz, un sonido o una vibración podrían avisar al jugador de que el mando estableció la comunicación. Revisa la compra en la consola. El control enviaría la información recibida al sistema para que este verificara y procesara la operación. Antes de aceptar cualquier cargo, lo importante sería comprobar el producto y el importe mostrados en pantalla.

Pensemos en una situación cotidiana. Encuentras un juego que quieres comprar, pero no tienes una tarjeta guardada en tu cuenta. En vez de buscar la cartera para copiar el número, la fecha de vencimiento y otros datos con el control, acercarías la tarjeta al mando cuando la consola te lo pidiera. El atractivo está en quitar pasos al proceso de compra, especialmente para quien prefiere no dejar un método de pago registrado de forma permanente.

Qué ventajas de seguridad tendría y cuándo podría llegar

No tener que teclear los datos bancarios es una ventaja práctica y podría evitar que alguien cercano vea esos datos mientras los introduces en la pantalla. También haría más cómodo pagar sin guardar previamente una tarjeta en la cuenta. Sin embargo, acercar una tarjeta no garantiza por sí solo una compra más segura. La protección real dependería de cómo Sony implementara la transmisión, la verificación, las confirmaciones y el tratamiento de los datos de pago. La información publicada sobre la solicitud no permite afirmar que el mando usaría un método concreto de cifrado o que nunca almacenaría información.

Hay otra cuestión que importa tanto como la comodidad. Si comprar resulta más rápido, la consola tendría que mostrar con claridad qué se está adquiriendo y cuánto cuesta antes de completar la operación. Esto sería especialmente relevante para compras dentro de juegos o en hogares donde varias personas utilizan el mismo sistema. Por ahora, no se conocen ajustes finales, requisitos de autenticación ni medidas específicas para evitar cargos accidentales.

La gran pregunta es cuándo podríamos probarlo. Hoy no hay una fecha ni un modelo de control confirmado. La solicitud no significa que la función vaya a llegar a PS5 o a una futura consola. Por el momento, Sony ha puesto sobre la mesa una idea llamativa que mezcla pagos sin contacto y videojuegos. Falta saber si decidirá convertirla en un producto y, si lo hace, cómo resolverá el equilibrio entre comprar con un gesto y mantener el control de cada gasto.

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