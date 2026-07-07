PlayStation acelera el adiós al disco físico y cambia la industria

La muerte de los discos físicos ya no suena a rumor lejano, sino a una transición que empezó hace tiempo y que ahora, con el golpe de PlayStation, se ve cada vez más cerca de cerrarse por completo. Lo que durante décadas fue un formato central para música, películas y videojuegos hoy parece vivir sus últimos años con una dignidad casi nostálgica, mientras el mercado se inclina sin freno hacia lo digital.

El golpe definitivo en consolas

Sony confirmó que en enero de 2028 terminará la producción de discos físicos para nuevos juegos de PlayStation, y que desde entonces los lanzamientos nuevos llegarán solo en formato digital. Ese anuncio no solo afecta a una marca enorme, también manda una señal clarísima al resto de la industria, porque el ecosistema de consolas suele moverse por imitación, conveniencia y cálculo comercial. En otras palabras, cuando uno de los gigantes deja de creer en el disco, el resto empieza a mirar la salida con menos pudor.

La gracia del asunto es que no se trata de una decisión aislada ni caprichosa. Sony habló de una migración impulsada por las preferencias del consumidor y por el giro general del entretenimiento hacia lo digital. Y aunque durante un tiempo convivirán copias en estuche con códigos de descarga, el mensaje real es otro, el objeto físico ya no es el destino, sino una transición con fecha de caducidad.

Por qué el disco es un formato que perdió terreno

El disco no está desapareciendo de un día para otro, pero sí está perdiendo el papel que tuvo durante años como contenedor universal. Primero fue la música, luego el cine y por último el videojuego, que durante mucho tiempo parecía el último refugio de ese soporte. En cada una de esas etapas, el argumento fue parecido, el usuario quería acceso rápido, menos fricción y menos dependencia de una bandeja girando dentro de un lector.

En PlayStation, además, la digitalización ya venía tomando ventaja desde hace años, y algunos reportes sitúan la preferencia por lo digital en niveles muy altos dentro de su ecosistema. Microsoft también se mueve en esa dirección, con pruebas internas para convertir juegos físicos de Xbox en versiones digitales y con la idea cada vez más visible de una próxima generación sin lector de discos. Cuando dos de los tres grandes ya se están preparando para vivir sin él, el disco deja de ser un estándar y pasa a ser una excepción.

Los últimos días de los discos están cerca

Todavía existe un valor emocional y práctico en el formato físico. Hay quien quiere colección, reventa, préstamo, preservación y la sensación de poseer algo que no depende de una licencia o de un servidor remoto. Ese argumento sigue teniendo fuerza, pero el mercado suele escuchar más a la comodidad que a la nostalgia.

Aun así, incluso esa pequeña resistencia cambia de forma. Las tiendas pueden seguir vendiendo cajas, pero dentro habrá códigos, no discos. Es una imagen bastante reveladora, la de un objeto que conserva la apariencia del pasado mientras por dentro ya pertenece al futuro digital. Y cuando el soporte físico se convierte en simple envoltorio, ya no estamos hablando de supervivencia sino de una despedida elegante.

El final de una era

La desaparición del disco no será un evento cinematográfico con apagón general, sino una evaporación lenta, casi silenciosa, que se va notando en cada consola sin lector, en cada descarga obligatoria y en cada estante menos importante de las tiendas. Lo más llamativo es que este cambio no solo redefine cómo compramos, también cambia la idea misma de tener un juego o una película en nuestras manos.

Por eso, más que elegir entre pasado y futuro, lo que estamos viendo es una mudanza cultural. El disco físico pasó de ser la forma normal de guardar entretenimiento a convertirse en una pieza cada vez más rara dentro de un mercado que ya vive en la nube, en bibliotecas digitales y en licencias que se activan con un clic. Y cuando una tecnología tan omnipresente en su momento empieza a depender de excepciones para seguir respirando, ya no está peleando por dominar, sino por no irse del todo.

Si se mira con calma, no hace falta dramatizar demasiado para entenderlo. El disco no se apaga de golpe, pero sí está entrando en esa fase incómoda en la que deja de ser imprescindible y empieza a parecer viejo incluso cuando todavía funciona. Y ahí es cuando una era, sin hacer mucho ruido, comienza de verdad a terminar.

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