Pagan hasta $10,000 a aquellas personas que tengan estos CDs de los ’80, ’90 y ’00

Antes de que las canciones se pudieran encontrar en las plataformas digitales, como Spotify, existieron los CDs o discos físicos. Miles de personas recaudaron álbumes de sus artistas favoritos que ahora pueden vender por hasta $10,000 dólares a coleccionistas.

Tras la evolución de reproducción de música, muchas personas no vieron viable mantener es sus hogares estos discos, por lo que optaron por botarlos a la basura. Sin embargo, otros decidieron almacenarlos como recuerdos y fue una decisión muy acertada, ya que ahora los pueden vender por miles de dólares.

El portal MyLondon.news clasificó algunos de los álbumes más vendidos en la década de los 80, 90 y principios de los 2000 e informó cuáles son los discos de grandes artistas que tiene un gran valor en la actualidad.

CDs antiguos se venden por más de $10,000 dólares. Crédito: Shutterstock

‘The Future of Rock and Roll’ de Bruce Springsteen: el disco fue lanzado en 1988 como un álbum doble promocional en Japón, pero hoy en día es tan difícil de encontrar que puede venderse en aproximadamente $1,400 dólares.

‘My Name Was Prince’ de Prince: el cantante estrenó su álbum en 1993 con 12 temas musicales. Pese a que en su momento no vendió muchas copias, las ventas lo convirtieron en una pieza soñada para coleccionistas y se puede adquirir a más de $6,000 dólares.

‘Paris’ de Paris Hilton: el álbum debut de la famosa socialité de 2006 puede ser vendido en la actualidad por más de $10,000 dólares. Para aquel año, artista Banksy puso alrededor de 500 copias falsas del disco de la empresaria en las tiendas, reemplazándolo por uno que incluía remezclas de Danger Mouse.

‘Safety’ de Coldplay: la banda británica lanzó el álbum en 1998, vendiendo 150 copias. Siendo el primer lanzamiento público de la banda de rock, se le obsequió más de 350 copias a amigos, familiares y ejecutivos del sello. Este disco ahora vale casi $2,000 dólares.

‘In Utero’ de Nirvana: para 1993, la agrupación musical lanzó al mercado este álbum y como parte de la producción estrenaron la canción ‘Pennyroyal Tea’, era una versión alternativa. Poco tiempo después ocurrió el suicidio de Kurt Cobain y la distribución se pausó, por lo que hay pocas copias y estás tiene un valor actual de aproximadamente $2,500 dólares.

‘Smile’ de Michael Jackson: durante su exitosa carrera musical, el cantante lanzó una amplia variedad de discos, pero ‘Smile’ es uno de los pocos conocidos. Fue estrenado en 1997 solo en Austria y más tarde se canceló. Este disco actualmente tiene un valor de casi $2,000 dólares.

