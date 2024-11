Miley Cyrus habla sobre su próximo álbum y defiende a Chappell Roan

Miley Cyrus está lista para regresar a la escena musical, con un álbum tentativamente titulado Something Beautiful. La cantante fue entrevistada para la revista Harper’s Bazaar y habló, entre otras cosas, de Chappell Roan, una artista muy popular este año, quien recientemente confesó que ha sido difícil enfrentar el éxito de una forma tan repentina.

Miley Cyrus revela que ha desarrollado un miedo a presentarse en público

“Deseo que la gente no le haga pasar un mal rato (a Chappel). Probablemente sea muy difícil entrar en este negocio con teléfonos e Instagram”, dijo Cyrus. “Eso no siempre fue parte de mi vida, y no soy parte de eso ahora. Ni siquiera tengo mi contraseña de Instagram“. Hace algunos meses Roan declaró que Miley es una de sus grandes influencias: “Ella se reinventa constantemente y siempre trabaja. Miley hace cualquier cosa y funciona”.

Miley Cyrus aparece en una fiesta privada y estrena una canción dedicada a su madre Tish

En cuanto a Something Beautiful, es una obra conceptual inspirada tanto en el disco The Wall del grupo Pink Floyd como en la película basada en ese álbum, que impresionó a Miley desde que era adolescente. “Mi idea era hacer The Wall, pero con mejor vestuario, más glamoroso y lleno de cultura pop. Es hipnotizante y glamoroso. Es un álbum conceptual que es un intento de medicar una cultura enferma a través de la música”.

Miley también posó para la revista usando diversos outfits, y habló sobre su novio Maxx Morando. Su relación ha generado comentarios debido a la diferencias de edades (ella tiene 31 años y él 26): “(Maxx) es muy similar a mí. No nos tomamos la vida tan seriamente. Él creció con una laptop y yo tenía una computadora de escritorio que compartía con mis hermanos y hermanas”.

Desliza para ver todas las fotos

Para el concepto visual de Something Beautiful la cantante está trabajando con el director Panos Cosmatos, famoso por la película “Mandy”, de 2018, que protagonizó Nicolas Cage. “Tengo un gran apego a ello. El componente visual de (mi álbum) impulsa el sonido. Para mí era importante que cada canción tuviera estas propiedades sonoras curativas. Las canciones, ya sean sobre destrucción, rompimientos o muerte, se presentan de una manera hermosa, porque los momentos más desagradables de nuestra vida tienen un punto de belleza”.

Sigue leyendo: