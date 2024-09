Miley Cyrus es demandada por supuesto plagio de una canción de Bruno Mars

La cantante Miley Cyrus ha sido demandada por Tempo Music Investments, que compró una parte de los derechos de autor de la canción “When I Was Your Man”, de Bruno Mars. La compañía argumenta que el sencillo “Flowers” de Cyrus, lanzado en 2023, tiene “sorprendentes similitudes” con el de Mars.

La demanda por supuesto plagio fue presentada el lunes en la corte federal de Los Ángeles. El documento expone que “Flowers” “duplica numerosos elementos melódicos, armónicos y líricos” de “When I Was Your Man”, una balada que Bruno grabó en 2012 y que promocionó al año siguiente.

Hasta el momento Miley no ha hecho ninguna declaración sobre este proceso legal, y aunque desde hace dos años surgieron comentarios sobre el parecido en la letra de las dos canciones (ya que supuestamente Cyrus “responde” a frases que canta Mars), Joseph Fishman, profesor de la Escuela de Leyes Vanderbilt de Nashville, dijo: “Esto es un gran material para las teorías de los fans, pero los abogados no deberían tener nada que ver con eso. Usar una canción para replicar una canción anterior no es, en sí mismo, una infracción”.

“Flowers” fue una de las canciones más escuchadas el año pasado a nivel mundial. En la lista Hot 100 de Billboard ocupó el número 1 durante ocho semanas, mientras que “When I Was Your Man” estuvo sólo una en el primer lugar. Bruno tampoco se ha pronunciado ante el supuesto plagio.

