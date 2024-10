Paris Hilton se sincera sobre su diagnóstico de TDAH

Si hay alguien que nunca falla en dar de qué hablar, esa es la socialité Paris Hilton, quien durante los últimos años ha comenzado a derrumbar las barreras que rodeaban su imagen de “perfección” ante el público. Y es gracias a este motivo que la famosa optó por hablar como nunca antes sobre el diagnóstico de TDAH que padece. ¿Qué fue lo que dijo al respecto? Sigue leyendo para enterarte.

En entrevista para la revista Teen Vogue, la DJ abordó su experiencia al padecer Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, específicamente la manera en la que este influyó en su niñez y adolescencia.

“Cuando era niña, siempre me decían que era demasiado enérgica, demasiado distraída, demasiado habladora; demasiado para todo“, expresó sobre los síntomas que presentó cuando era pequeña.

Como resultado de su hiperactividad y distracción, sus padres optaron por enviarla a continuar su educación en la Provo Canyon School, un centro para adolescentes en el que terminó por vivir la que calificó como “peor etapa” de su vida. Y es que como tal y lo reveló en su documental, fue víctima de abusos por parte de personal del plantel.

Sin embargo, la perspectiva de Paris Hilton ha dado un giro de 180 grados, pues tener TDAH ahora es sinónimo de creatividad, resiliencia y creatividad: “Al principio, el diagnóstico me parecía una etiqueta, algo que me encasillaba, que me definía por lo que no podía hacer, por lo que me hacía diferente”, contó.

Incluso afirmó que esta característica sería uno de sus secretos para permanecer relevante dentro de la industria del entretenimiento: “Es mi arma secreta en un mundo que a menudo nos dice que debemos jugar a lo seguro (…) Mi cerebro no sigue una línea recta, sino que zigzaguea y explora territorios inexplorados, lo que me permite romper límites y mantenerme a la vanguardia“.

Para finalizar, la heredera Hilton no desestimó los retos que su diagnóstico trae consigo, pero hoy los abraza más que nunca: “Seamos realistas. El TDAH también puede ser abrumador y agotador porque mi mente está constantemente llena de pensamientos, ideas y distracciones“, destacó.