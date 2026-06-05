El nuevo monitor oficial de Sony llevará tu experiencia de juego a otro nivel

Sony acaba de darle un regalo especial a los amantes de la PlayStation 5 justo en su quinto aniversario. El nuevo monitor oficial de PlayStation de 27 pulgadas fue presentado durante el último State of Play y representa el primer monitor diseñado específicamente para el ecosistema PlayStation.

Esta pantalla no es simplemente otro accesorio genérico del mercado, sino que lleva integrado un gancho retráctil para cargar el mando DualSense, algo que hasta ahora ninguno de sus competidores ofrecía.

Si estás pensando en montar tu escritorio gaming o buscas una alternativa más compacta al televisor del salón, este artículo te va a interesar mucho. Vamos a desglosar todo lo que necesitas saber sobre este monitor que promete cambiar la experiencia de juego en consola y PC.

Especificaciones queimpressionan en el Escaparate Tecnológico

Lo primero que hay que entender es que Sony no llegó suave con las especificaciones. El panel IPS de 27 pulgadas tiene resolución QHD (2560 × 1440 píxeles), lo que ofrece un equilibrio perfecto entre nitidez y distancia de juego cómoda desde el escritorio. No es 4K, pero tampoco es 1080p, y eso tiene su lógica: la PS5 alcanza su máximo de 120 Hz en este punto intermedio sin sobrecargar el procesador.

La frecuencia de refresco llega hasta 240 Hz cuando lo conectas a un PC o Mac, mientras que en la PS5 y PS5 Pro se mantiene en 120 Hz, que es el límite máximo que la consola puede entregar. Esto significa que si eres de los que juega títulos competitivos en PC después de usar la consola, tendrás toda la fluidez que necesitas sin tener que comprar otro monitor.

El monitor incluye compatibilidad con HDR y Auto HDR Tone Mapping, una tecnología que ajusta automáticamente los parámetros de imagen cuando conectas la PS5 o PS5 Pro. Los colores se ven más vivos y los contrastes son precisos sin que tengas tocas en configuraciones complicadas. Además, cuenta con tecnología VRR (Refresh Rate Variable) que elimina el temido screen tearing y garantiza una experiencia visual suave incluso en juegos con cargas pesadas.

En el apartado de conectividad, Sony ha sido generoso. El monitor tiene dos puertos HDMI 2.1 y un DisplayPort 1.4, todos compatibles con 240 Hz y resolución QHD. También incluye dos puertos USB Tipo A y un USB Tipo C, ideales para conectar adaptadores PlayStation Link, mandos o otros periféricos compatibles. No olvides que lleva altavoces estéreo integrados y salida de audio de 3.5 mm, así que si no quieres depender de auriculares externos o soundbar, tienes una solución completa en un solo dispositivo.

El gancho de carga retráctil para DualSense es sin duda la característica estrella. Mantener el mando siempre listo y cargado sin necesitar una base adicional es un detalle que los usuarios de PlayStation van a valorar muchísimo. Además, el monitor es compatible con soporte VESA, lo que te permite montarlo en brazos o paredes si prefieres una configuración más personalizada.

¿Vale la Pena Invertir en Este Monitor Oficial de PlayStation?

Esta es la pregunta que todos se hacen y la respuesta no es blanco o negro. Depende totalmente de qué tipo de usuario seas y qué values en tu experiencia de juego. Si eres un jugador que prioriza la integración perfecta con el ecosistema PlayStation, la comodidad de tener el mando cargado siempre cerca y un diseño que encaja con la estética de tu consola, entonces este monitor tiene un valor añadido que los genéricos no ofrecen.

Sin embargo, hay que ser realistas. En el mercado existen monitores con especificaciones similares que cuestan significativamente menos. El Lenovo Legion 27Q, que tiene las mismas características (27 pulgadas, QHD, 240 Hz, HDMI 2.1 y DisplayPort 1.4), está entre $199.99 y $229.99 dólares. El AOC Q27G42ZE con las mismas especificaciones está por $235 dólares. Incluso puedes encontrar monitores de 32 pulgadas con 180 Hz por menos de 204 dólares.

El precio oficial del monitor PlayStation es de $350 en Estados Unidos, que convertido a euros sería aproximadamente $320 a $330 dólares sin contar impuestos de importación. Si Sony lo pone en Europa por más de 550 euros como algunos expertos anticipaban inicialmente, entonces la inversión se vuelve mucho menos atractiva.

Para los creadores de contenido, los periodistas de tecnología y los usuarios que trabajan tanto con consola como con PC, la versatilidad de tener dos HDMI 2.1 y un DisplayPort puede justificar el precio extra. Poder conectar la PS5, un PC y quizás una laptop al mismo tiempo sin tener que cambiar cables constantemente es un beneficio real. Los altavoces integrados también ahorran espacio y dinero si no necesitas audio de alta fidelidad.

Si tu prioridad es el máximo rendimiento competitivo en PC con OLED y 4K, este monitor no es para ti. Pero si buscas una experiencia equilibrada, diseño premium y integración con PlayStation, entonces tiene su lugar en el mercado.

Precio, Disponibilidad ycuándo Podrás Tenerlo en tus Manos

El monitor PlayStation de 27 pulgadas ya está a la venta oficialmente desde el 2 de junio de 2026 en Estados Unidos, exactamente un año después de su anuncio en el quinto aniversario de la PS5. Su precio es de USD 350 en el mercado estadounidense, lo que lo posiciona como un producto de gama media-alta pero no extremo.

La disponibilidad inicial es solo para Estados Unidos y Japón, como estrategia de Sony para tantear el mercado antes de expandirse a otras regiones. Los preórdenes en otros mercados empezaron el 5 de junio de 2026, incluyendo probablemente países como Colombia y otros mercados latinoamericanos.

Para Europa y España aún no hay confirmación oficial de fecha ni precio. Sony estudia llevarlo al resto del mundo incluyendo Europa dependiendo del éxito comercial en sus mercados iniciales. Si el monitor responde bien en Estados Unidos y Japón, podría llegar a Europa más temprano que tarde, posiblemente en 2027.

Mientras esperas su llegada a tu país, puedes comparar con alternativas como el Samsung LS32DG300EUXEN de 32 pulgadas con 180 Hz por cerca de $200 dólares, que ofrece más tamaño por menos dinero aunque con menos frecuencia de refresco.

Si vives en Estados Unidos o Japón, puedes comprarlo ahora por $350 dólares. Si estás en Europa o Latinoamérica, debes esperar a que Sony confirme la expansión y el precio local, que probablemente será más alto por los impuestos de importación.

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