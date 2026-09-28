Lupillo Rivera y José Joel regresan a la competencia de “Top Chef VIP 5”

Lupillo Rivera y José Joel fueron los dos participantes que salieron victoriosos del repechaje de “Top Chef VIP 5“. ¿Y qué pasó con Nievelis? Pues de momento parece que la boricua se queda fuera de la cocina del reality de Telemundo, cuando hace semanas su nombre era el que sonaba fuerte y claro como participante que ganaba este reto. Pero por ahora la realidad es otra, y todo quedó entre hombres.

A José Joel lo eligieron sus compañeros, mientras que a Lupillo lo seleccionaron los chefs. Desde el punto de vista de la técnica, tiene lógica que Lupillo haya sido el seleccionado por los jueces. El cantante abandonó la competencia por decisión propia hace algunos días; no se fue por haber perdido algún reto.

El regreso de José Joel fue porque, según sus compañeros, mostró mejores cualidades en el plato con el que decidió sorprenderlos, y más allá del éxito del platillo, hay dos puntos más: cariño y conveniencia. El actor mexicano hizo verdaderos amigos dentro de este proyecto, pero una vez dentro de la competencia, sigue siendo el más débil de todos. A cualquiera de los que ha llegado hasta esta instancia le compra tiempo.

Según los famosos que se han mantenido en el programa ganando retos e inmunidades, Nievelis, Caramelo y José Joel los sorprendieron para bien con cada una de sus presentaciones. Demostrando que, una vez fuera del programa, todos ellos tomaron clases, ya fuese por el repechaje o por haberse enamorado de la cocina.

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