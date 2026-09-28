Encuentran el cuerpo de una militar dentro de un auto incendiado cerca de una base de la Fuerza Aérea en Florida

El cuerpo de una militar de 26 años fue encontrado dentro de un vehículo incendiado cerca de la Base de la Fuerza Aérea Eglin, en Florida, informaron las autoridades.

La víctima fue identificada como Tamera Moniq Bolden-Cleckley, residente de Boerne, Texas, quien tenía el rango de senior airman y pertenecía al 96th Surgical Operations Squadron.

Su cuerpo fue localizado el miércoles por integrantes de las Fuerzas de Seguridad que patrullaban la zona de Range Road 234 y Lewis Turner Boulevard, cerca de la instalación militar.

Días después del hallazgo, las autoridades confirmaron la identidad de la militar.

“Compartimos con pesar la pérdida”

El coronel Daniel Micsunescu, comandante del 96th Surgical Operations Squadron, lamentó la muerte de Bolden-Cleckley en declaraciones a la estación de televisión local WEAR.

“Es con gran pesar que comparto la pérdida de la senior airman Bolden-Cleckley, una de nuestras compañeras”, declaró Micsunescu.

“Durante este momento increíblemente difícil, quiero expresar mis más profundas condolencias a la familia, amigos y a todos aquellos que conocieron y cuidaron de Tamera”, agregó.

El coronel Chris Keithley, comandante del 96th Test Wing, también expresó sus condolencias por la muerte de la militar.

“La senior airman Bolden-Cleckley era un miembro valioso del equipo del 96th Test Wing, y expresamos nuestras más profundas condolencias a su familia, amigos y compañeros aviadores durante este difícil momento”, señaló a la misma estación.

Las autoridades mantienen la investigación

Hasta el momento, los investigadores federales no han divulgado información adicional sobre las circunstancias en las que murió Bolden-Cleckley.

Las autoridades señalaron que el caso continúa bajo investigación y no proporcionaron detalles sobre cómo se inició el incendio del vehículo ni sobre las circunstancias que llevaron a la muerte de la militar.

Bolden-Cleckley ingresó a la Fuerza Aérea en 2021 y posteriormente fue asignada al escuadrón quirúrgico, donde se desempeñaba como especialista en diagnóstico por imágenes, una función también conocida como técnica radióloga.

La investigación permanece abierta mientras las autoridades buscan determinar las circunstancias que rodearon el hallazgo de su cuerpo.

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