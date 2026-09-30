Canelo Álvarez revela cuántas peleas le faltan y por qué quiere retirarse en el Estadio Azteca

Saúl “Canelo” Álvarez ya visualiza cómo quiere despedirse del boxeo profesional: con una última pelea en México y en el Estadio Azteca. El campeón mexicano reconoció que se encuentra en la recta final de su carrera y calculó que podría disputar entre cuatro y cinco combates más antes de colgar los guantes.

Las visitas al inmueble para apoyar a la selección de México durante el pasado Mundial despertaron en el pugilista el deseo de protagonizar una función en uno de los escenarios más emblemáticos del país. La conexión con la afición y el ambiente que vivió desde las gradas fueron determinantes para imaginar allí su despedida.

“Quiero que mi última pelea sea en México y me visualicé peleando en el Estadio Azteca“, expresó el cuatro veces campeón mundial en entrevista para ESPN.

Canelo Álvarez quiere que su última pelea sea en el Estadio Azteca

El Estadio Azteca se convirtió en el escenario que Canelo Álvarez tiene en mente para cerrar su trayectoria profesional. El boxeador explicó que asistir como aficionado a los partidos de la selección de México le permitió experimentar una atmósfera que ahora quisiera vivir desde el ring.

“Cuando estuve como aficionado apoyando a la selección, estuve en el Estadio Azteca, y es un estadio que te genera una vibra impresionante“, comentó el pugilista.

Álvarez también reveló que ya tuvo conversaciones con Emilio Azcárraga para explorar la posibilidad de organizar una pelea en el inmueble.

“Nos contactamos hicimos un zoom y vimos la posibilidad de hacer una pelea en el futuro y sí me visualizo peleando ahí”, explicó el mexicano.

La intención de despedirse en el Estadio Azteca también remite a una de las funciones más recordadas del boxeo nacional: la pelea de Julio César Chávez contra Greg Haugen, celebrada en 1993. Chávez se impuso por nocaut técnico en el quinto asalto ante una asistencia reportada de más de 130,000 espectadores.

¿Cuántas peleas le faltan a Canelo Álvarez antes de retirarse?

Aunque todavía no tiene definida la fecha de su retiro ni quién sería su último rival, Canelo Álvarez considera que le quedan aproximadamente cuatro o cinco peleas como profesional.

El tapatío aseguró que físicamente se siente capaz de continuar durante más tiempo, pero también reconoció que tiene objetivos fuera del boxeo y que considera haber conseguido más de lo que imaginaba al comenzar su carrera.

“Me siento muy bien, pudiera pelear muchos más a cómo me siento a cómo está mi cuerpo, me he hecho muchos análisis, y como está mi cuerpo pudiera seguir peleando, pero también tengo otras metas fuera del boxeo he logrado todo, de ahí para arriba no creo que se pueda hacer más, sigo disfrutando el proceso, vamos pelea por pelea”, agregó el Canelo.

El mexicano dejó claro que su decisión no depende únicamente de su condición física. También contempla el momento personal y profesional en el que considera adecuado cerrar su etapa como boxeador.

“Hay que ser realistas, si fuera por mí nunca sería suficiente, pero yo creo que con 4-5 peleas más es suficiente, ya hice demasiado en el boxeo, hice más de lo que un día imaginé y más de lo que un día soñé, esto es un plus para mi carrera”, expresó el boxeador.

Canelo todavía no sabe quién será su último rival

La sede es una de las pocas certezas que tiene Saúl Álvarez sobre su despedida. El nombre del rival y la fecha de esa función todavía están por definirse.

El campeón mexicano espera que el combate final se convierta en un recuerdo especial, aunque por ahora prefiere concentrarse en los compromisos que tiene por delante.

“No me imagino pero espero que sea un gran recuerdo para mí”, puntualizó el pugilista jalisciense.

¿Canelo Álvarez seguirá ligado al boxeo después de retirarse?

A diferencia de otros excampeones que han continuado en el deporte como promotores, Canelo Álvarez afirmó que no se visualiza desempeñando ese papel una vez que termine su carrera sobre el ring.

“No me veo como promotor”, sentenció Saúl Álvarez.

Por ahora, el mexicano mantiene su atención en el presente y en las peleas que todavía tiene por disputar. Su despedida ideal, sin embargo, ya tiene un lugar: el Estadio Azteca, frente a la afición de su país.

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