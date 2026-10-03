El Clásico del Río Bravo se enciende con la baja de última hora del Chucky Lozano

El campamento tricolor se sacudió por completo en la víspera del duelo contra Estados Unidos tras confirmarse el alta médica de la joya Gilberto Mora para saltar como titular ante el acérrimo rival, una noticia de oro que llegó acompañada por el drama de última hora de Hirving Lozano, quien quedó fuera del combate estelar debido a un pinchazo muscular.

Un auténtico viacrucis de especulaciones se vivió a lo largo de la semana en el búnker nacional por culpa del tobillo de la perla fronteriza, pero el encargado de apagar el fuego en Arizona fue el mismísimo Rafael Márquez, al disipar los nubarrones informativos y certificar la óptima evolución del juvenil romperredes de diecisiete años, dándole luz verde para ser el cerebro del ataque.

¡BAJA DE ÚLTIMO MINUTO PARA LA SELECCIÓN MEXICANA! ???#CentralFOX | De acuerdo con reportes, Chucky Lozano no estaría disponible ante Estados Unidos debido a una lesión en el último entrenamiento



Rafa Márquez ya tendría al jugador que podría ocupar su misma posición ?



Ojo a? — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 3, 2026

La urgencia del técnico nacional por contar con su nuevo portador de la mítica camiseta diez no es para menos, pues el estratega arrastra una pesada losa en el arranque de su gestión tras cosechar un par de amargos empates en sus primeros exámenes, por lo que este choque representa la vitrina obligada para adjudicarse su primera e indispensable victoria en el banquillo.

El imprevisto frenazo del Chucky Lozano deja huérfana la pradera justo en la cita de mayor exigencia de todo el parón internacional, obligando al cuerpo técnico a mover las piezas con urgencia en la pizarra estratégica para buscar variantes de emergencia, donde nombres como Orbelín Pineda o el propio Sandoval levantan la mano para asumir la responsabilidad con el cuchillo entre los dientes.

Rafa Márquez tiene su primer problema como DT de México. El Chucky Lozano se resintió a un par de horas de enfrentar a Estados Unidos.https://t.co/5nngNoyZQB — Excélsior (@Excelsior) October 3, 2026

Veremos cuáles serán las variantes que realiza Rafa Márquez en el once inicial de México para encarar la edición 80 del apasionante clásico del Río Bravo, una histórica vitrina donde los números globales favorecen al orgullo azteca con 38 batallas ganadas frente a los 24 descalabros ante los estadounidenses y un total de 17 amargos empates firmados en el terreno de juego.

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