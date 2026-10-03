México vs. Estados Unidos: alineaciones probables y dónde ver el primer clásico de Rafa Márquez

La selección de México se enfrentará a Estados Unidos en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. Rafa Márquez dirigirá su primer Clásico ante la USMNT. El conjunto de Mauricio Pochettino tiene un buen ritmo en la actualidad.

La selección de Estados Unidos está demostrando un buen nivel en sus recientes partidos. La USMNT solo sabe golear. El conjunto estadounidense viene de derrotar a Perú por 4-a con goles de Justin Ellis, Malik Tilman, Julian Hall y Sebastian Berhalter.

La USMNT se ha convertido en un dolor de cabeza para los sudamericanos. Tres días más tarde vencieron 4-2 a la selección de Chile. Los goleadores fueron Chris Richards, Mathis Albert y de nuevo Julian Hall, Sebastian Berhalter.

La selección mexicana ha tenido un camino más rocoso. El Tri viene de empatar 1-1 contra la selección de Colombia y también empató 1-1 contra la selección de Perú. Rafa Márquez aún no ha conseguido su primer triunfo con el conjunto azteca.

El balance de los últimos partidos entre ambos ha sido bastante parejo. En cinco enfrentamientos, México acumula dos victorias, dos derrotas y un empate. Javier Aguirre dejó a la selección mexicana con dos triunfos consecutivos: 2-0 en un Amistoso en Guadalajara en 2024 y 2-1 en la final de la Copa Oro de 2025.

Mauricio Pochettino tiene el deber de vencer a México en estos tiempos “bajos”. El estratega argentino no le ha ganado a El Tri desde que dirige a la USMNT. Las dos victorias del “Vasco” fueron con Pochettino en el banquillo.

Horarios y dónde ver el partido entre México y Estados Unidos

Horario en Estados Unidos: 22:00 horas ET y 19:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: fuboTV, Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, TNT USA, HBO Max, Westwood One Sports y Futbol de Primera Radio.

Alineación probable de México

Raúl Rangel, Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez, Mateo Chávez, Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Luis Chávez, Roberto Alvarado, Hirving Lozano y Armando Gonzalez.

Alineación probable de Estados Unidos

Matt Freese, Alex Freeman, George Campbell, Auston Trusty, Peyton Miller, Yunus Musah, Tyler Adams, Cavan Sullivan, Gio Reyna, Malik Tillman y Justin Ellis.

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