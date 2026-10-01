El histórico gigante de la Premier League que pagaría una millonada por Gilberto Mora

Mientras el fútbol mexicano debate si Gilberto Mora tiene el nivel para la élite europea o solo para equipos de medio pelo, desde Inglaterra llegó un bombazo de que el histórico Liverpool ya lo tiene bajo la lupa para sumarlo a la Premier League.

La prensa británica encendió las alarmas al revelar que la directiva de Anfield planea ganarle la carrera a gigantes como Real Madrid, Barcelona y PSG. Según detalla el sitio especializado TeamTalk, los ingleses buscan amarrar al atacante de los Xolos de Tijuana en invierno.

¡Rumbo a Liverpool! ??? Los Reds estarían interesados en fichar a Gilberto Mora. ?#TNTSportsMex pic.twitter.com/5jYX3RUntU — TNT Sports México (@tntsportsmex) October 1, 2026

Sin embargo, el escepticismo de la afición azteca no tardó en aparecer debido a la larga lista de promesas que se apagaron antes de madurar. Los fantasmas de Giovani dos Santos, Carlos Fierro o la “Momia” Gómez pesan cuando se habla de exportar talento tan joven.

A pesar de las dudas, los reportes en el Viejo Continente apuntan a algo muy serio. El portal Football Insider ventiló que los Reds ya contactaron a la influyente agente Rafaela Pimenta para negociar el futuro de la joya mexicana.

Trascendió que la oferta del Liverpool podría rondar los 40 millones de euros, una cifra récord en el mercado. Aunque el club matizó en sus redes que esto es parte del habitual monitoreo de prensa, el interés por el seleccionado nacional es real.

La cuenta regresiva para su salida iniciará este 14 de octubre, día en que el futbolista cumplirá los 18 años. Al alcanzar la mayoría de edad, Mora quedará desbloqueada ante el reglamento de la FIFA para poder emigrar al fútbol de Europa.

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