El Arsenal cerca de perder a una de sus figuras por una millonada desde Medio Oriente

El Arsenal está negociando con Al Hilal el posible traspaso de Gabriel Martinelli en una operación que podría alcanzar los 65 millones de euros ($76 millones de dólares), mientras el delantero brasileño analiza una propuesta de cuatro años con el club de la Saudi Pro League, según informó ESPN.

Las conversaciones ya avanzaron hasta el intercambio de borradores de los documentos del acuerdo. Martinelli, de 25 años, tiene contrato con el Arsenal hasta junio de 2027, pero una oferta que combina un importante desembolso por su ficha y un contrato de larga duración podría llevarlo a continuar su carrera en Medio Oriente.

El aspecto económico no es el único elemento considerado por el entorno del jugador. De acuerdo con las fuentes, la calidad de vida y las condiciones financieras planteadas por Al Hilal están inclinando la balanza a favor del conjunto saudí frente a otras propuestas que también estaban sobre la mesa.

La familia y los representantes de Martinelli han evaluado las alternativas disponibles y no se oponen a una eventual transferencia a Arabia Saudí. El atacante había rechazado recientemente una propuesta del Galatasaray de Turquía.

???? Gabriel Martinelli’s move to Al Hilal, at the final stages between clubs for final fee over ?65m package.



One week after exclusive story on Gabriel included into Al Hilal list, club to club deal almost closed with #AFC green light.



Up to Gabriel and his camp to decide. pic.twitter.com/V4td47jCT6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2026

Arteta habló sobre el futuro del brasileño

Mientras las negociaciones avanzan, Mikel Arteta se refirió el jueves a la situación del delantero. El entrenador del Arsenal aseguró que existe diálogo sobre el futuro del futbolista y remarcó el vínculo que mantiene con él.

“Todo el mundo sabe y reconoce cuánto queremos a Gabi y, sea cual sea el desenlace, será porque todos estamos de acuerdo con ello”, dijo el técnico español.

Arteta también señaló que las conversaciones le permitieron conocer la posición de las personas involucradas en la situación de Martinelli.

“Hemos tenido conversaciones. Sé lo que hay en el corazón de cada uno, y las palabras que surgieron de esa conversación me hacen feliz.

“Pero es inevitable que tengas que decir ciertas cosas que son difíciles”.

Martinelli llegó al Arsenal en 2019 y se ha mantenido vinculado al equipo londinense desde entonces. En la temporada pasada tuvo una elevada carga de partidos, con 61 apariciones entre sus compromisos con el club y la selección brasileña.

El atacante terminó esa campaña con 13 goles y siete asistencias.

Su posible salida se produce mientras Al Hilal intenta completar una operación que podría representar uno de los movimientos más importantes para el futbolista desde su llegada al fútbol europeo. El club saudí ya presentó una propuesta contractual por cuatro años y las partes trabajan sobre los documentos del eventual acuerdo.

El Arsenal, por su parte, todavía mantiene conversaciones sobre las condiciones del traspaso. Martinelli continúa teniendo contrato hasta junio de 2027, por lo que cualquier salida requiere un entendimiento entre los clubes.

La propuesta de Al Hilal también se impone, según las fuentes, por las condiciones que ofrece al jugador fuera del terreno de juego. El entorno del brasileño ha analizado esos factores antes de tomar una decisión definitiva.

Por ahora, la transferencia no está cerrada. Sin embargo, el avance de las negociaciones y el intercambio de documentos colocan a Martinelli cada vez más cerca de dejar el Arsenal para incorporarse al fútbol saudí.

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