Secretario de Guerra, Pete Hegseth, llega a Memphis para supervisar despliegue de tropas

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, la fiscal general Pam Bondi y el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, reunieron a miembros de un grupo de trabajo policial federal que comenzó a operar en Memphis como parte del plan de la supuesta lucha contra el crimen de Donald Trump para la ciudad.

Los funcionarios se reunieron con el gobernador de Tennessee, Bill Lee, un republicano que ha apoyado el proyecto, antes de recorrer un área de preparación del Grupo de Trabajo de Seguridad de Memphis y luego hablar con un grupo de agentes del orden público federales, estatales y locales y miembros de la Guardia Nacional de Tennessee.

Un video que se difundió mostró a Hegseth llegando en avión y estrechando la mano del gobernador republicano, quien ha apoyado el aumento de efectivos policiales. Bondi también estuvo presente.

In just 48 hours, our Memphis Safe Task Force has made 53 arrests and seized 20 illegal firearms.



Yesterday, a missing juvenile was located and three firearms were recovered at the home of a murder suspect.



At @POTUS direction, we are making America safe again! 🇺🇸 — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) October 1, 2025

Antes de su llegada, Bondi informó en sus redes sociales que el comando de seguridad desplegado en Memphis había efectuado 53 arrestos y confiscado 20 armas de fuego durante las primeras horas de operativos.

El pasado 15 de septiembre el presidente republicano firmó una orden ejecutiva para enviar efectivos a la mayor ciudad del estado de Tennessee, gobernada por los demócratas y a la que describió como “profundamente perturbada”.

El martes, Trump y Hegseth se reunieron con generales y almirantes del Ejército en el Pentágono, en un inusual encuentro en el que el mandatario instó a transformar “ciudades peligrosas” del país como Memphis en “campos de entrenamiento militar”.

Las operaciones militares se ampliarán a otras ciudades, incluida Portland, en Oregón, a la que Trump dijo que hoy que ha enviado ya a la Guardia Nacional ante lo que calificó como “un deterioro de la seguridad”.

Desde agosto, Trump ha ordenado el envío de fuerzas federales a otras urbes gobernadas por demócratas como Chicago o Washington D.C. con el argumento de combatir las altas tasas criminalidad.

