Gobernador de Illinois dice que Trump planea desplegar la Guardia Nacional en el estado

El gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, afirmó el sábado que la administración de Donald Trump ha amenazado con ignorarlo y convocar a la Guardia Nacional estatal para un posible despliegue en Chicago.

Pritzker rechazó la solicitud del presidente Donald Trump de convocar a 300 efectivos de la Guardia Nacional de Illinois y el sábado declaró haber recibido un ultimátum para hacerlo.

“Esta mañana, el Departamento de Guerra de la Administración Trump me dio un ultimátum: llamen a sus tropas o las llamaremos nosotros”, declaró Pritzker en X. “Es absolutamente indignante y antiestadounidense exigir a un gobernador que envíe tropas militares dentro de nuestras fronteras y en contra de nuestra voluntad”.

El anuncio de Pritzker no especificó adónde se enviarán las tropas. Sin embargo, Trump lleva tiempo insinuando el envío de tropas a Chicago como parte de su ofensiva nacional contra la delincuencia. “Vamos a ir”, declaró a la prensa en la Casa Blanca a principios de septiembre.

Trump ha desplegado repetidamente a la Guardia Nacional en ciudades de todo Estados Unidos, desde Los Ángeles hasta Washington D.C., a pesar de que la ley federal prohíbe el uso de las fuerzas armadas para la aplicación de la ley a nivel nacional.

“No llamaré a nuestra Guardia Nacional para promover los actos de agresión de Trump contra nuestro pueblo”, declaró Pritzker.

El gobierno de Trump envió recientemente agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a Chicago para detener y deportar a personas que presuntamente se encuentran ilegalmente en Estados Unidos.

Las redadas del ICE en Chicago y sus alrededores han atraído a manifestantes que, en ocasiones, participaron en lo que algunos han llamado disturbios.

En julio, un juez federal desestimó un caso presentado por el Departamento de Justicia que impugnaba las leyes de ciudad santuario de Chicago.

El ICE continúa aplicando la ley federal de inmigración en Chicago y en otras partes de Illinois.

Una redada nocturna de ICE en un edificio de apartamentos de Chicago realizada la madrugada del sábado resultó en 37 arrestos, informó CNN.

El DHS se centró en el edificio de apartamentos de South Shore porque muchos presuntos miembros del Tren de Aragua se alojaban allí, según funcionarios del DHS.

Muchas personas arrestadas son de Venezuela. El gobierno de Trump recibió la aprobación de la Corte Suprema el viernes para revocar su estatus de protección temporal, lo que las expone a la deportación.

Otros arrestados provienen de Colombia, México y Nigeria, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La redada nocturna forma parte de la Operación Midway Blitz, que ha resultado en el arresto de más de 800 “extranjeros ilegales”, según el DHS.

