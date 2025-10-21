Newsom lanza advertencia a Trump y dice que lo demandará a si envía tropas a San Francisco

Luego de que Donald Trump ya envió a la Guardia Nacional a Los Ángeles, Washington y Memphis, ahora amenaza con replicar su estrategia en San Francisco, desatando una ola de reacciones, entre las que destaca la del gobernador California, Gavin Newson.

En respuesta a los planes de desplegar al ejército estadounidense en esta ciudad, Newson advirtió que si Trump cumple su amenaza de enviar tropas de la Guardia Nacional a la ciudad de San Francisco demandará a la Administración republicana.

Newson dijo que no piensa “ignorar el abuso de poder” y que la idea de desplegar a fuerzas federales “sin supervisión ni rendición de cuentas” es un ataque directo al estado de derecho, de acuerdo con un comunicado compartido por su oficina.

Local officials don’t want the National Guard in San Francisco, no matter what power trip Donald Trump is on. Deploying troops into our cities without cause or consent is both harmful and intimidating. It turns public spaces meant for community into zones of fear, and that has no… https://t.co/eQWfCDsNIi — Jennifer Siebel Newsom (@JenSiebelNewsom) October 22, 2025

El gobernador, conocido por su férrea oposición al jefe de Estado, agregó que Trump “está equivocado” si espera poder actuar sin encontrar una defensa a la Constitución.

Por su parte, el fiscal general de California, Rob Bonta, agregó que no existe una “justificación legal” que valide la presencia de la Guardia Nacional en la ciudad californiana. “No hay invasión, no hay disturbios, no hay rebelión”, escribió.

A decir de críticos, Trump ha exagerado repetidamente la magnitud de la delincuencia en las ciudades estadounidenses para justificar despliegues, desatando una ola de reclamos y recursos legales que invaliden su discurso.

Desde septiembre pasado, Trump ha desplegado a cientos de agentes federales en la ciudad de Chicago, con el objetivo de detener a migrantes indocumentados, operativo que deja más de 1,500 detenidos hasta la fecha, con la justificación de un supuesto alto índice de criminalidad que, a criterio del presidente, no es controlado por las autoridades demócratas de la ciudad y el estado de Illinois.

Curiosamente, el primer despliegue ordenado por Trump fue en una ciudad californiana, en Los Ángeles, después de protestas por redadas migratorias generalizadas en junio pasado, lo que desató la ira de Gavin Newsom, que escaló la situación a los tribunales, donde el republicano salió bien librado.

