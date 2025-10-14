Secretario de Defensa reemplaza a miembros de la Guardia Nacional con sobrepeso desplegados en Chicago

Molesto por las críticas surgidas ante el sobrepeso que proyectaban algunos miembros de la Guardia Nacional desplegados en Chicago, Peter Brian Hegseth, secretario de Defensa, optó por reemplazarlos por otros integrantes en buena forma.

El mes pasado, durante un evento efectuado en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, en Virginia, Hegseth literalmente reprendió a los principales generales del país al señalar estar “cansado de ver tropas gordas”.

“Si el secretario de Guerra puede realizar ejercicios físicos regulares y duros, también puede hacerlo cada miembro de nuestra fuerza conjunta”, advirtió.

Acto seguido, el expresentador de televisión convertido en parte del gabinete del presidente Donald Trump anticipó una depuración de personal militar donde, quienes lucieran fuera de forma, podrían ser dados de baja.

“Se acabó la era de la apariencia inaceptable. Francamente, es agotador observar las formaciones de combate, o cualquier formación, y ver tropas obesas, es completamente inaceptable ver generales y almirantes obesos en los pasillos del Pentágono al frente de comandos en todo el país y el mundo. Es una mala imagen. Es feo, y no refleja quiénes somos.

Bajo mi dirección, cada miembro de la fuerza conjunta, en cualquier rango, debe tomar una prueba de aptitud física dos veces al año, así como cumplir con los requisitos de altura y peso dos veces al año, cada año de servicio”, expresó.

Pete Hegseth planea llevar a cabo una depuración de personal en las fuerzas armadas. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

A pesar de la llamada de atención que tuvieron, este fin de semana, varios de los miembros de la Guardia Nacional que fueron desplazados a Chicago con el objetivo de reducir los índices de seguridad lucían obesos y, al difundirse imágenes sobre su estado físico, el titular del Departamento de Defensa no se contuvo y pidió reemplazarlos con personal proveniente de Texas que mostraba un impecable trabajo de gimnasio.

“Los estándares han vuelto”, publicó Pete Hegseth en la plataforma X, anteriormente como Twitter.

Cabe señalar que Chicago se ha convertido en un objetivo importante para la política de Donald Trump encaminada no sólo para enviar a delincuentes a la cárcel, sino para ponerle fin a la categoría de ciudad santuario que ha contribuido al incremento de inmigrantes carentes de estatus legal viviendo en la “Ciudad de los Vientos.

En este sentido, la presencia de miembros de la Guardia Nacional en buena forma acompañando al ICE para llevar a cabo arrestos, es una piedra angular de la estrategia para detener a inmigrantes con el objetivo de enviarlos de regreso a sus países de origen.

