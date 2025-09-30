Secretario de Defensa endurece los estándares en el ejército y pone fin a la diversidad

Peter Brian Hegseth, secretario de Defensa, afirma que se acabó la era de la apariencia inaceptable en las Fuerzas Armadas estadounidenses y exige que no haya más “generales gordos”, ni tampoco novatadas y acoso, además de cerrale la puerta a la diversidad.

Durante una reunión efectuada en la Base del cuerpo de Marines de Quantico, en Virginia, el funcionario de Minnesota, señaló ante cientos de militares la importancia de recobrar el “espíritu guerrero” en el ejército estadounidense.

“Debemos estar preparados. O estamos listos para ganar o no lo estamos. Este discurso de hoy se trata de la gente y se trata de la cultura, la cultura adecuada en el Departamento de Guerra, la cual hace efectivas a las unidades de combate”, comenzó señalando.

Acto seguido, Hegseth dejó en claro que las tropas estadounidenses deberán cumplir con nuevos requisitos para continuar portando el uniforme.

“Se acabaron las barbas, el pelo largo y las expresiones individuales superficiales. Se acabó la era de la apariencia inaceptable. Francamente, es agotador observar las formaciones de combate, o cualquier formación, y ver tropas obesas, es completamente inaceptable ver generales y almirantes obesos en los pasillos del Pentágono al frente de comandos en todo el país y el mundo. Es una mala imagen. Es feo, y no refleja quiénes somos.

Bajo mi dirección, cada miembro de la fuerza conjunta, en cualquier rango, debe tomar una prueba de aptitud física dos veces al año, así como cumplir con los requisitos de altura y peso dos veces al año, cada año de servicio”, expresó.

El secretario de Defensa está dispuesto a despedir del ejército a quien considere un obstáculo para lograr su mayor eficiencia. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson)

El secretario de Defensa también aclaró no ser partidario de las denuncias anónimas sobre lo que ocurre al interior de las Fuerzas Armadas.

“Las quejas anónimas, ya sea en línea o por teclado, no son dignas de un guerrero. Es cobardía disfrazando su conciencia. No se deben tolerar las páginas anónimas en redes sociales de unidad que critican a los comandantes, desmoralizan a las tropas y socavan la cohesión de la unidad”, indicó.

Por ello, anticipó que en el Departamento de Defensa se llevará a cabo una revisión completa encaminada a poner fin al “liderazgo tóxico, acoso y novatadas”.

“Cuanto antes tengamos a las personas adecuadas, antes podremos impulsar las políticas adecuadas, pero si las palabras que pronuncio les descorazonan, entonces deberían actuar con honor y dimitir”, exigió.

Con respecto a la incursión de la diversidad en el Ejército, Peter Hegseth prácticamente la dio por descartada.

“Durante demasiado tiempo, hemos promovido a demasiados uniformados por razones equivocadas: en función de su raza, en función de cuotas de género o en función de supuestos primeros logros históricos. No más meses en conmemoración de la identidad, oficinas de diversidad, equidad e inclusión; hombres con vestidos. No más culto al cambio climático. No más división, distracción ni delirios de género”, advirtió.

