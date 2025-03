Secretario de Defensa, Pete Hegseth, dice que el país está “preparado” para una guerra con China

En respuesta a los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump, Lin Jian, portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores del país asiático advirtió que “Si lo que Estados Unidos quiere es una guerra, ya sea una guerra arancelaria, una guerra comercial o cualquier otro tipo de guerra, estamos dispuestos a luchar hasta el final”.

“El problema del fentanilo es una excusa endeble para aumentar los aranceles estadounidenses a las importaciones chinas”, expuso Jian.

Tal aseveración desató distintas reacciones, entre ellas, la respuesta del Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien afirmó que el país está “preparado” para una posible guerra con China.

“Estamos preparados. Los que anhelan la paz se preparan para la guerra. Por eso estamos reconstruyendo nuestro ejército”, expresó Hegseth en una entrevista en el programa ‘Fox & Friends’, de la cadena Fox News.

A decir del propio Lin Jian, “La intimidación no nos asusta. El acoso no funciona con nosotros. La presión, la coerción o las amenazas no son la forma correcta de tratar con China. Cualquiera que ejerza la máxima presión sobre China está eligiendo a la persona equivocada y calculando mal. Si Estados Unidos realmente quiere resolver el problema del fentanilo, lo correcto es consultar con China y tratar a ambos como iguales”.

Hegseth continuó, asegurando que el “ethos” guerrero de Estados Unidos se debe a “que vivimos en un mundo peligroso con países poderosos y de ideología muy diferente” que “están aumentando rápidamente el gasto en defensa y la tecnología moderna”.

“Quieren suplantar a EE.UU. Si queremos disuadir la guerra con los chinos u otros, tenemos que ser fuertes“, apuntó.

No obstante, incidió en que Trump tiene una buena relación con el presidente chino, Xi Jinping, y afirmó que el país no busca una guerra, pero que su trabajo como Secretario de Defensa es asegurarse “de que estamos preparados”.

“El gasto en defensa, las capacidades, las armas y la postura en el Indo Pacífico es algo en lo que estamos muy centrados”, anotó.

Sigue leyendo:

• Canadá retira la venta de licores de EE.UU. en respuesta a aranceles de Trump

• Trump asegura que aranceles enriquecen a los estadounidenses y adelantó que alista nueva ronda

• “Entre mis principales prioridades está rescatar nuestra economía”, insiste Trump ante el Congreso