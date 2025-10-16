California ofrecerá insulina de bajo costo a partir de 2026

A partir de 2026, los residentes de California podrán comprar insulina de bajo costo de una marca estatal, informó este jueves el gobernador Gavin Newsom.

Las plumas de insulina de CalRx (programa de California para desarrollar y vender sus propios medicamentos recetados) estarán disponibles para los residentes del estado a partir del 1 de enero de 2026.

“California no esperó a que la industria farmacéutica hiciera lo correcto: tomamos el asunto en nuestras propias manos“, expresó Newsom en un comunicado de prensa.

La oficina del gobernador dijo que se promociona el precio minorista sugerido por CalRx de no más de $55 dólares por paquete de cinco unidades de 3ml, lo que equivale a un precio de $11 dólares por pluma.

El costo por unidad de insulina que ofrecerá CalRx es casi un 90% más barato que el mismo medicamento vendido por Lantus, una compañía farmacéutica.

“Al iniciar el proceso para fabricar nuestra propia insulina y fijar un precio máximo de $11 dólares por pluma en un paquete de cinco, California y Civica le están mostrando al país cómo priorizar a las personas por encima de las ganancias“, destacó el gobernador.

El precio exacto de la insulina que ofrecerá California podría variar en las farmacias dependiendo del tipo de seguro que tengan los pacientes.

La insulina que se ofrecerá será de la marca estatal CalRx. Crédito: Damian Dovarganes | AP

Desde hace dos años, Newsom, junto con líderes de California, aboga por que el estado tenga su propia insulina para reducir el costo del medicamento.

El gobernador de California reconoció que ha sido un largo camino para llegar al momento en que se anunció este jueves.

“Es un proceso que continuará desarrollándose en los próximos años a medida que ampliemos la cartera de opciones en materia de insulina, continuemos nuestra colaboración con Biocon y sigamos esforzándonos por ampliar la cartera de oportunidades bajo la marca CalRx”, dijo Newsom.

California planea poner a disposición una insulina de bajo costo después de alcanzar un acuerdo con la empresa farmacéutica sin fines de lucro Civica Rx y Biocon Biologics.

De acuerdo con los funcionarios estatales, se considera agregar una serie de medicamentos populares, pero costosos, a CalRx, como el GLP-1, un medicamento para bajar de peso que suelen usar las personas con diabetes.

El gobernador dijo que la insulina de marca estatal será más económica que las insulinas subsidiadas, que suelen tener un límite. La Ley de Reducción de la Inflación estableció que el suministro mensual de insulina para los usuarios de Medicare debe ser de $35 dólares.

“Esto es significativamente diferente a lo que otros han hecho para lograr menores costos, porque, repito, estamos eliminando al intermediario y reduciendo fundamentalmente el costo para los individuos, extendiéndolo en última instancia a los propios contribuyentes”, agregó.

Newsom aclaró que cualquier persona tendrá acceso a CalRx. Quienes ya tengan recetas de insulina podrán solicitar el medicamento de marca estatal en las farmacias.

El gobernador criticó a las grandes farmacéuticas al declarar que el programa del estado tiene como objetivo eludir a esas empresas.

“Esto trastocará este mercado multimillonario. El 90% de las insulinas de este país, el 90% de la cuota de mercado, está en manos de solo tres grandes empresas, y llevan años extorsionándote”, declaró el gobernador de California.

