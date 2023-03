Eli Lilly reducirá en un 70% los precios de la insulina

Luego que desde el año pasado, una de las farmacéuticas más grandes del mundo, Eli Lilly junto a otros fabricantes fueran fuertemente criticados por el alto costo de la insulina, este miércoles la compañía estadounidense informó que reducirá a un 70% el precio de los medicamentos.

Eli Lilly señaló también en un comunicado que se limitará los costos a $35 dólares o menos al mes del programa Lilly Insulin Value, para aquellos clientes con seguros comerciales o personas elegibles que deseen comprar la receta de insulina Lilly.

Asimismo indicó, que las personas que no posean un seguro y requieran de una farmacia minorista no participante al programa Lilly Insulin Value, tienen la opción de descargar una tarjeta de ahorro con la cual podrán adquirir los productos por el mismo costos al mes.

En este sentido, la compañía detalló que su medicamento más recetado el Humalog 100 unidades/mL1 costará a partir del cuarto trimestre del año $66.40 dólares, luego de que su precio alcanzara los $274 dólares el año pasado. Mientras que los viales de 10 ml de Humulin U-100 estará en $44.61 dólares. Por su parte, el Insulin Lispro Injection 100 unidades/mL, tendrá un valor de $25 dólares.

El director ejecutivo de Eli Lilly, David A. Ricks expresó en un comunicado que “si bien el sistema de atención de la salud actual brinda acceso a la insulina para la mayoría de las personas con diabetes, todavía no brinda insulina asequible para todos y eso debe cambiar”, dijo.

En un informe publicado el año pasado por la revista médica Annals of Internal Medicine, se comprobó que cerca de 1.3 millones de estadounidenses, es decir un 16% de la población dependiente de insulina disminuyó las dosis debido al alto precio del medicamento.

Por esa razón el CEO de la farmacéutica destacó que con este anuncio espera marcar una diferencia a favor de los estadounidenses con diabetes “debido a que estos recortes de precios llevarán tiempo para que el sistema de seguros y farmacias los implementen, estamos dando un paso adicional para limitar de inmediato los gastos de bolsillo costes para los pacientes que utilizan lirio insulina y no están cubiertos por el tope reciente de la Parte D de Medicare”, manifestó.

Te puede interesar:

Twitter: la farmacéutica que se derrumbó en bolsa tras ser víctima del caos en la red social