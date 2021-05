El costo de la insulina podría reducirse para texanos; el gobernador necesita firmar el proyecto de ley

TEXAS – Personas con seguro médico en Texas y que requieren insulina para tratar su diabetes pronto estarían recibiendo buenas noticias, siempre y cuando el gobernador Greg Abbott firme un proyecto de ley que permite reducir el costo de la medicina.

El proyecto del Senado de Texas 827 establece un límite máximo que los ciudadanos del estado tendrán que pagar de su bolsillo por el costo de la insulina.

Ese máximo establecido en el proyecto es de $25 para un suministro de 30 días.

Los estimados de los proponentes de la iniciativa, es que esta medida favorecería a unos 3 millones de residentes de Texas.

Según cifras cifras reveladas durante las discusiones del proyecto, los precios de la insulina se han incrementado en un 1,200% en los últimos 20 años.

El congresista demócrata James Talarcio dijo que los costos que un paciente debe asumir para obtener esta medicina son muy costosos. “Me cobraron $684 de mi bolsillo”, dijo el representante del área de Austin.

La iniciativa contó con una fuerte oposición de grupos que defienden a las farmacéuticas, que aseguran que la medida generará un incremento en el costo de los seguros médicos, lo cual es rechazado por Talarico.

WE DID IT!! We capped the out-of-pocket cost of insulin in Texas!

Our bill is headed to the Governor’s desk for a signature! #txlege https://t.co/EMe4zfph4n

— James Talarico (@jamestalarico) May 24, 2021