California proclama el 1 de diciembre como el Día Mundial del SIDA

Al manifestar su solidaridad con los más de 40 millones de personas en el mundo que viven con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), el gobierno de California proclamó el 1 de diciembre como el Día Mundial del SIDA.

En un comunicado, el gobernador Gavin Newsom dijo que se trata de un día para que las personas concienticen sobre el impacto de la epidemia de SIDA, y el trabajo que todavía queda por hacer en una crisis que ha pasado inadvertida durante demasiado tiempo.

This World AIDS Day, we mourn the hundreds of thousands of Americans lost to HIV/AIDS and stand with those living with the diagnosis today.



While the Trump Administration refuses to mark this day, California will never abandon our neighbors, friends, and loved ones affected. — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) December 1, 2025

“Este año, con el gobierno federal ignorando deliberadamente el Día Mundial del SIDA, nos enfrentamos a un sorprendente regreso a ese peligroso silencio, y esto sigue a las congelaciones de fondos que se espera que deriven en millones de casos adicionales de SIDA en todo el mundo“, dijo el gobernador.

Sigue leyendo: VIH en la comunidad latina: estigma, acceso a tratamientos y soluciones urgentes

Newsom aseguró que California no se quedará callada y destacó que, desde hace tiempo, el estado es sede de organizaciones dedicadas a la investigación de la enfermedad, así como de activistas que exigen acciones a científicos y médicos para impulsar el desarrollo de tratamientos.

“La Oficina de SIDA del Departamento de Salud de California colabora con universidades, gobiernos locales, jurisdicciones sanitarias y organizaciones comunitarias para impulsar la lucha contra el VIH/SIDA”, destacó Newsom.

El gobernador dijo que ha firmado leyes para evitar que las aseguradoras discriminen por el estado serológico respecto al VIH, optimizar los procesos para agilizar y mejorar la atención médica, y así optimizar la presentación de datos.

Sigue leyendo: ONU advierte que recortes de fondos de EE.UU. amenazan la lucha contra el VIH

Los Ángeles se une a la conmemoración

Funcionarios de salud pública del condado de Los Ángeles anunciaron este lunes que se unen a la conmemoración del Día Mundial del SIDA.

“Reconocemos la fortaleza de quienes viven con VIH/SIDA y de todos los que trabajan incansablemente para brindar prevención y apoyo contra el VIH a nuestra comunidad”, dijo la directora del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, la Dra. Barbara Ferrer.

La funcionaria mencionó que, aunque las reducciones de fondos federales presentan desafíos para los servicios esenciales que necesitan las personas enfermas, seguirán trabajando con sus socios para proteger los servicios de prevención, pruebas y tratamientos para los residentes del condado.

Sigue leyendo: The Wall las Memorias conmemora el Día Mundial del SIDA

El departamento dijo que aproximadamente 56,000 personas con SIDA viven en el condado de Los Ángeles, y se estima que se reportan 1,400 nuevos casos de infección por VIH cada año, con más casos entre hombres homosexuales, afroamericanos, latinos y personas transgénero.

“Salud Pública alienta a todas las personas a informarse más sobre el VIH, conocer su estado serológico y, si corresponde, acceder a medicamentos y servicios contra el VIH gratuitos o de bajo costo.

En el marco del Día Mundial del SIDA, lugares emblemáticos en el condado de Los Ángeles se iluminarán de rojo, entre los que están:

Ayuntamiento de Los Ángeles

Cal State Northridge Library

Capitol Records

Los Angeles Memorial Coliseum

Los Angeles Union Station

Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles

Queen Mary

Rose Bowl

BMO Stadium

Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles

Tanque de agua de Paramount Studios

Entre los eventos que se tienen este lunes incluyen una noche de reflexión en Lincoln Heights, de 6:30 p.m. a 8:00 p.m. en Lincoln Park; una reunión en West Hollywood Park, a las 5:30 p.m., y un evento conmemorativo en West Hollywood.

Sigue leyendo:

· Personas VIH positivas ahora podrán recibir trasplantes de órganos

· La inmunización infantil contra el VIH podría brindar protección a futuro

· Vacuna contra VIH podría costar 40$, dicen investigadores