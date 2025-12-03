Estados Unidos revoca visas y castiga a empresas en México por transportar inmigrantes

El gobierno de Estados Unidos anunció la revocación de visas a seis personas que trabajaban en una empresa de transporte aéreo, sin mencionar el nombre de la compañía.

Según la información dada a conocer, la restricción de visados para responsables de una empresa de transporte mexicana a los que acusa de “facilitar la inmigración ilegal” hacia territorio estadounidense, aunque no detalló el número de personas afectadas ni sus identidades.

“Las investigaciones indican que los individuos designados organizaron el transporte de extranjeros, incluyendo menores, desde el Caribe y otras regiones a puntos de tránsito en Centroamérica, donde posteriormente se encontró a muchos intentando ingresar ilegalmente a Estados Unidos”, detalló el Departamento de Estado.

Las restricciones de visados se imponen para impedir que las personas designadas puedan ingresar en Estados Unidos.

“Esta medida se aplica a ejecutivos y altos funcionarios de una empresa de transporte con sede en México que, a sabiendas, proporcionaban servicios de viaje diseñados principalmente para extranjeros que pretendían inmigrar ilegalmente a Estados Unidos”, continuó.

Las investigaciones indican que estas personas organizaron el transporte de extranjeros, desde el Caribe y otras regiones hasta puntos de tránsito en Centroamérica, donde posteriormente se detectó a muchos intentando ingresar ilegalmente a Estados Unidos.

Asimismo, prometió que la Administración de Donald Trump “garantizará que quienes se beneficien de la inmigración ilegal enfrenten consecuencias”.

Trump anunció aranceles del 30 % para exportaciones mexicanas en represalia por el tráfico de fentanilo y la llegada de migrantes indocumentados a Estados Unidos, aunque aplazó su entrada en vigor para negociar con el Gobierno mexicano.

El Departamento del Tesoro no reveló el nombre de la empresa involucrada. Sin embargo, sí confirmó que, todas las visas previamente válidas fueron canceladas y las personas sancionadas tienen ahora prohibido ingresar a Estados Unidos.

