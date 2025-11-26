Fiscal desestima el caso penal en contra de Donald Trump en Georgia

El proceso penal en contra el presidente Donald Trump que estaba pendiente por resolverse en Georgia donde se le acusaba subversión electoral de 2020, se dio por concluido ante el sorpresivo anuncio de Pete Skandalakis, director ejecutivo del Consejo de Fiscales de Georgia, de no continuar adelante con el proceso.

El republicano de 79 años y 18 coacusados estaban acusados de participar en un plan para anular ilegalmente los resultados electorales en el estado clave.

Durante su proceso, cuatro de los señalados aceptaron acuerdos con la fiscalía. Sin embargo, Donald Trump, Rudy Giuliani, quien fungió como su abogado; y Mark Meadows, exjefe de gabinete de la Casa Blanca, en todo momento se declararon como no culpables.

En este sentido, a través de un memorándum de 22 páginas, el fiscal que había tomado el caso después de que Fani Willis, fiscal de distrito del condado de Fulton, fue descalificada, indicó que bajo su juicio no había elementos suficientes como para seguir adelante con el proceso, así que lo daba por concluido.

“En mi opinión profesional, a los ciudadanos de Georgia no les conviene continuar con este caso en su totalidad durante otros cinco a 10 años. Está con soporte vital y la decisión de qué hacer con él recae exclusivamente en mí, pero a diferencia de los familiares, que deben tomar la decisión emocional de retirar a sus seres queridos del soporte vital, no tengo ninguna conexión emocional con este caso.

Como exfuncionario electo que se postuló como demócrata y republicano y ahora es el director ejecutivo de una agencia no partidista, esta decisión no está guiada por un deseo de promover una agenda, sino que se basa en mis creencias y comprensión de la ley”, señaló.

En cuestión de meses, Donald Trump ha logrado revertir la mayoría de los procesos legales que tenía por resolver. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Al respecto, Scott McAfee, juez del Tribunal Superior del condado de Fulton, emitió un breve fallo después de que el fiscal retiró los cargos.

“El caso queda desestimado en su totalidad”, escribió.

Por su parte, Steve Sadow, abogado defensor de Trump, emitió un comunicado donde describe a Pete Skandalakis como un fiscal justo que actuó de manera responsable y objetiva para cerrar un proceso carente de sustento desde que fue presentado.

“La persecución política del presidente Trump por parte de la fiscal destituida Fani Willis finalmente ha terminado. Este caso nunca debió haberse presentado. Un fiscal justo e imparcial ha puesto fin a esta guerra legal”, escribió.

Sigue leyendo:

• La fiscal Fani Willis promete que “nada descarrilará” el juicio en contra de Donal Trump en Georgia

• La fiscal de Georgia, Fani Willis, dijo que “el tren viene” para Trump y sus coacusados

• Juez de Georgia rechaza revocar culpabilidad de exabogado de Trump por interferencia electoral