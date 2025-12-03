EE.UU., y México promedian 146 inmigrantes guatemaltecos deportados al día en el año

El endurecimiento de las leyes migratorias en Estados Unidos no ha sido obstáculo para que miles de guatemaltecos se arriesguen a diario a cruzar de manera irregular las fronteras para mejorar las condiciones de vida de sus familias.

Y aunque desde que asumió el cargo, el presidente Donald Trump ha destacado la caída en picada de los números de cruces fronterizos y los arrestos récord que se han registrado bajo su administración, la cantidad de guatemaltecos deportados ha disminuido, con un 39% menos migrantes guatemaltecos de vuelta a su país, en comparación con el año pasado, según cifras del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).

Tan sólo en territorio estadounidenses se estima que residen unos 3.6 millones de migrantes guatemaltecos, la mayoría en condición irregular, según cifras de la Red Consular en EE.UU.

Desde que el presidente asumió el cargo, amplió el alcance de promesa de campaña de detenciones y deportaciones masivas, apuntando no sólo a los criminales, sino también a los trabajadores migrantes, ciertos activistas estudiantiles e incluso a turistas con problemas de visa.

Sin embargo, a pesar de la ofensiva contra la migración irregular lanzada por el presidente estadounidense, Donald Trump, desde su llegada al poder el pasado enero, las autoridades migratorias de Estados Unidos y de México deportaron a 49,079 guatemaltecos entre enero y noviembre de 2025, frente a los 71,980 del mismo periodo del año anterior.

Just days ago, @Sec_Noem traveled to Guatemala to sign a critical Memorandum of Understanding to launch a Joint Security Program between the U.S. and Guatemala. This agreement allows both nations to identify and intercept the most dangerous individuals and cargo before they ever… pic.twitter.com/iRoYFy4SyY — Homeland Security (@DHSgov) July 1, 2025

De los migrantes retornados, 42,878 llegaron por la vía aérea desde varias ciudades de Estados Unidos, y los meses con mayor cantidad de deportados han sido octubre (6,161) y noviembre (6,118).

De los retornados a Guatemala en los primeros once meses de 2025, el 87.43 % son hombres, y la mayoría de los que deciden viajar a México y Estados Unidos provienen de empobrecidas provincias del país con población mayoritariamente indígena.

De acuerdo con las cifras del IGM, del total de retornados 9,121 son originarios del departamento (provincia) noroccidental de Huehuetenango y 6,718 de San Marcos (suroeste), ambos fronterizos con México.

Del total de migrantes devueltos a la nación centroamericana por ambos países, 1,705 son menores de edad. Estos datos contrastan con los de 2024, cuando Guatemala cerró el año con un total de 76,768 guatemaltecos deportados por las autoridades migratorias de Estados Unidos y México (71,980 hasta noviembre), de acuerdo con los registros oficiales.

Del total del año pasado, 68,286 de los retornados desde EE.UU., eran adultos, de ellos 50,610 hombres y 1,.676 mujeres, siendo el resto menores de edad.

La cifra de deportados en 2024 fue, sin embargo, inferior a los 79,697 migrantes guatemaltecos que Estados Unidos y México retornaron en 2023, entre los que se contabilizaron 16,273 menores de edad.

Los guatemaltecos y mexicanos son las principales nacionalidades deportadas, con los primeros siendo el grupo más numeroso deportado desde Estados Unidos y México, y los mexicanos principalmente deportados de regreso a México desde EE.UU.

En febrero de este año, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, se comprometió con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, a recibir un 30% más de vuelos de deportación.

