Inmigrante guatemalteco detenido por ICE en su trabajo es liberado: “La esperanza es que esto haya terminado” 

Esdrás Zabaleta‑Ramirez, un estudiante de 18 años de Guatemala que fue detenido por ICE mientras trabajaba en un autolavado en Southington, fue liberado este 29 de agosto tras una decisión judicial. El juez federal le concedió libertad bajo fianza por $1,500 dólares, la cantidad más baja posible, y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) decidió no apelar esa resolución.

Una ola de solidaridad se manifestó en New Haven: autoridades locales como el alcalde Justin Elicker y la directora escolar Madeline Negrón, junto con organizaciones comunitarias, lograron que su causa obtuviera atención pública y apoyo. Como dijo emocionada su abogada Tina Colón: “La esperanza es que esto haya terminado.”

El inesperado camino hacia la liberación

El juez otorgó la fianza tras reconocer que Esdrás no representa un riesgo para la comunidad ni tiene antecedentes penales. La decisión se tomó en una audiencia virtual en Massachusetts, donde su defensa argumentó sólidamente que tiene lazos fuertes con New Haven y está comprometido con su educación.

La movilización ciudadana fue clave en este desenlace. Más de 100 personas participaron en una reunión fuera del Wilbur Cross High School, y su caso fue visibilizado por grupos como Connecticut Students for a Dream, que presionaron para detener su expulsión acelerada y exigir un proceso justo.

Además del respaldo local, el gobernador Ned Lamont envió una carta en su favor, subrayando el daño emocional y educativo que su detención ha causado. Para muchos, su excarcelación es un triunfo contra un modelo de detención que prioriza rapidez sobre justicia.

Esdrás llegó a Estados Unidos hace cuatro años procedente de Guatemala, buscando mejores oportunidades y un espacio seguro para crecer. Desde su llegada se estableció en New Haven, donde se integró rápidamente a la comunidad estudiantil.

Antes de su detención trabajaba en un autolavado para apoyar a su familia y costear sus estudios en Wilbur Cross High School. Para él, la educación ha sido la principal motivación de su esfuerzo diario, pues su meta es continuar su formación y abrirse camino en Estados Unidos.

Un proceso difícil antes de recuperar la libertad

El caso de Esdrás comenzó cuando ICE lo arrestó el 21 de julio en su trabajo. Ese día, agentes allanaron el autolavado y lo detuvieron junto a otros empleados, luego fue enviado a centros de detención en Massachusetts, New Hampshire y Luisiana, en medio de un proceso de remoción acelerada.

Su abogada, Tina Colón Williams, logró cancelar el vuelo de deportación a Guatemala y solicitó formalmente una audiencia de fianza. En el curso del proceso, enfrentó el sistema de “expedited removal,” que acelera las deportaciones sin audiencia judicial completa. Finalmente, la fianza fue concedida y DHS optó por no apelar.

Desde el principio, la comunidad se movilizó con protestas, declaraciones públicas y esfuerzos legales. También se creó un fondo para cubrir los costos de su defensa y mantenerlo conectado con el sistema educativo y su entorno en New Haven.