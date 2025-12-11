Aumentan 69% centros migratorios en el país, y alcanzan récord de 65,000 recluidos

De acuerdo con un estudio realizado por el Centro Nacional de Justicia para los Inmigrantes (NIJC), las autoridades migratorias de EE.UU., han incrementado en un 69% el número de centros de detención en el último año.

El informe detalla que, de los 26 centros de detención que había en 2024, se les sumaron 18 más en este año, en donde mantienen recluidos un promedio de 65,000 inmigrantes en todo el país una cifra récord en medio del aumento de redadas ordenadas por la administración Trump.

De acuerdo con el informe, en estos centros de detención, las personas sufren graves violaciones del debido proceso y de los derechos humanos.

Los guardias y los funcionarios del ICE a menudo les impiden comunicarse con sus seres queridos y abogados.

Algunos son sometidos a audiencias o deportados rápidamente antes de que los abogados puedan encontrarlos y ofrecerles asistencia.

Los agentes del ICE suelen presionar a las personas para que desistan de sus solicitudes y acepten órdenes de “salida voluntaria” u órdenes de expulsión, a pesar de cumplir los requisitos para obtenerlas, para evitar una detención prolongada en condiciones horrorosas y mortales.

Muchos clientes del NIJC, confirmaron a los investigadores, que se les negó atención médica o que se les mantuvo en régimen de aislamiento sin una razón clara. Los clientes transgénero denuncian haber sido alojados en celdas o dormitorios inapropiados.

El informe además recoge detalles de las operaciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos y la Patrulla Fronteriza, recientemente en Chicago, en donde los indocumentados son “desaparecidos”, apenas están en poder de las autoridades federales, y transferidos a cárceles de condado contratadas, prisiones federales y estatales, o a campos de detención privados.

Muchos de estos centros han firmado contratos recientes con ICE o han aumentado su capacidad como parte de la expansión del sistema de detención de inmigrantes en el Medio Oeste y el país, se indica en la investigación.

El sistema de deportación depende directamente de la capacidad de detención, y para sostenerlo la Administración Trump busca duplicar el número de camas a 107,000, mientras que ICE mantiene actualmente a más de 65,000 personas recluidas, una cifra récord, según el estudio.

Los nuevos centros son en su mayoría espacios arrendados en cárceles de condados, pero también se incluyen prisiones de máxima seguridad como Marion, en Indianápolis, y la Penitenciaría Federal de Leavenworth, en Kansas.

Illinois prohibió a ICE detener a personas en las cárceles de sus condados y prisiones estatales, pero el servicio ha utilizado cada vez más sus instalaciones de procesamiento de Broadview, cerca de Chicago, para retener a personas durante semanas antes de su deportación o transferencia a centros en otro estado

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés), informó a los abogados del NIJC que las instalaciones del área de operaciones de Chicago llegaron a albergar a tres mil personas detenidas en su momento, y que el ICE estaba trabajando para expandirse a una nueva prisión privada clausurada en Kansas.

Imagen exterior del centro de detención Delaney Hall en Newark, Nueva Jersey, del 16 de junio del 2025. Crédito: Stefan Jeremiah | AP

Inmigrantes indocumentados son “desaparecidos”

La detención migratoria plantea serias barreras para el acceso a la asistencia letrada, y a medida que se envía a personas a centros de detención, es cada vez más difícil para los abogados encontrarlas en el sistema.

Se supone que el localizador en línea del ICE es una herramienta clave para encontrar personas en la extensa red de cárceles y prisiones, pero en últimos meses ha llevado días localizar a personas detenidas, advierte el informe de Centro Nacional de Justicia para los Inmigrantes.

En algunos casos, afirma, las personas simplemente dejaron de aparecer en el sistema por completo, a pesar de que finalmente se descubrió que estaban bajo custodia del ICE.

Esto deja a los clientes aislados y a los abogados luchando por encontrar a las personas antes de que sean deportadas sin el debido proceso.

Los agentes de la CBP también han arrestado a cientos de personas durante los operativos en el área de Chicago, con poca o ninguna transparencia sobre su destino.

