Millones de niños y jóvenes enfrentan deportación por falta de abogado

Millones de inmigrantes, incluyendo niños no acompañados, se encuentran en los tribunales de inmigración sin abogado, lo que los pone en un alto riesgo de deportación.

“Este momento es indescriptiblemente difícil y oscuro, y me recuerda uno de los más oscuros de mi vida. Era adolescente y mi padre fue detenido en una parada de tráfico. Lo que era un día cualquiera se convirtió rápidamente en un horror que jamás olvidaré”, dijo Greisa Martínez Rojas, directora ejecutiva de United We Dream.

Afirmó que sin representación legal, una parada de tráfico se convirtió en una deportación y 20 años de separación familiar.

“Comparto esto con ustedes, no porque sea una historia única, sino porque forma parte de una historia que se repite a diario en nuestro país, en nuestras calles y en nuestros barrios”.

Esa experiencia la motivó a acercarse a Anthony Romero de ACLU para comenzar un fondo de emergencia para proveer representación legal para las familias inmigrantes.

“Se imaginan enfrentarse a abogados gubernamentales capacitados sin nadie a su lado. Más de seis millones de hogares estadounidenses han tenido a un familiar en riesgo de detención y deportación, y mientras ese peligro aumenta, los recursos disponibles para apoyarlos se reducen”.

Afirmó que el gasto federal para hacer cumplir las leyes migratorias se ha disparado, mientras que el financiamiento para las organizaciones de servicios legales que posibilitan el debido proceso se ha recortado drásticamente, lo que está creando una crisis que crece más rápido de lo que el sistema puede absorber.

“Cuando alguien no tiene un abogado, es mucho más probable que sean separados de sus familias, como mi padre lo fue de mí y de mis hermanas. Tan solo el año pasado, más de 2.5 millones de casos en tribunales de inmigración no contaron con representación legal alguna”.

Indicó que el fondo para la defensa se ha creado para ayudar a cerrar la brecha por falta de abogados con el apoyo de tres organizaciones líderes: United We Dream, la ACLU y el Fondo Abundant Futures.

“Ya hemos recaudado más de $12.4 millones para casi 4000 donantes, lo que nos permite transferir recursos de forma rápida y eficiente a las organizaciones legales que atienden a adultos y niños detenidos en áreas donde las necesidades son más urgentes, como en desiertos legales y cerca de grandes centros de detención”.

Riesgos de no tener un abogado

Mary Meg McCarthy, directora ejecutiva del National Immigrant Justice Center (NIJC), djio que la asesoría legal es fundamental porque es mucho lo que está en juego al presentar un caso ante un juez con un fiscal experimentado.

“Si cometes un error, eso podría llevarte a la deportación, a la separación familiar permanente y, posiblemente, al regreso a un país donde temes por tu vida”.

Dijo que justo esta semana, vieron a un menor comparecer solo ante el tribunal por cuarta vez, por lo que lo contactaron y ahora lo representan.

“Simplemente, no puedo enfatizar suficientemente la importancia de la asesoría legal en este entorno tan difícil: a las personas se les niega el debido proceso, se les separa de sus familias, se les niega la oportunidad de obtener una fianza a la que tienen derecho, se enfrentan a persecución, peligro en su país de origen y, para muchos, la separación familiar permanente”

Subrayó que datos nacionales de 2025 muestran que solo en el 19% de los casos de los solicitantes de asilo sin abogado tuvieron éxito, lo que significa que la gran mayoría fueron deportados a situaciones de riesgo con representación legal.

“La tasa de éxito en NIJC es del 48%. Con nuestro equipo legal y nuestros socios probono, hemos logrado una tasa de éxito del 99%”.

Menores bajo presión

Laura Peña, directora del South Texas Pro Bono Asylum Representation Project de la American Bar Association, dijo que el verano pasado, empezaron a atender a niños no acompañados en albergues locales que ya habían firmado la documentación que declaraba su consentimiento para ser devueltos a su país de origen.

“Desde agosto, hemos hablado directamente con al menos 12 de estos niños, procedentes de países no limítrofes, aparte de México y Canadá, quienes se sintieron presionados, coaccionados e intimidados por agentes de la patrulla fronteriza para que firmaran documentos de retorno voluntario”.

Dijo que se encontraron con estos niños cuando eran transferidos de la patrulla fronteriza a la custodia de la Oficina de Refugiados y Reasentamiento, a la espera de un vuelo de deportación.

“Este es un hecho sumamente preocupante que elude protecciones legales cruciales que la Ley de Protección de Víctimas de Trata de Personas y Protección de las Víctimas ofrece a los niños no acompañados”.

Enfatizó que ninguno de los niños entendía la documentación que firmaba, pero una vez que comprendieron que tenían derecho a comparecer ante un juez de inmigración, cada uno solicitó ayuda a un abogado especializado en derecho migratorio para reparar la vulneración de sus derechos y garantizarles el debido proceso y la justicia estipulados por la ley.

“Hasta ahora, hemos podido defender a la mayoría de los niños que hemos conocido en estas situaciones, pero no siempre sucede así. En una ocasión, a un niño lo pusieron en un vuelo antes de que tuviéramos oportunidad de abogar por él”.

Dijo que desconocen la magnitud del nuevo programa de retorno voluntario, pero siguen monitoreándolo y defendiendo a cada niño que conocen que ha sido sometido a él, pero una vez qu son liberados siguen en riesgo.

Mina Shah, directora general de The Door, un centro de recursos legales para gente joven de los 12 a 24 años en Nueva York, dijo que es mucho el estrés y la presión que sufren los jóvenes y niños.

“Un cliente nuestro de asilo que ingresó después de los 18 años, huyendo de la persecución de Afganistán, recibió un correo electrónico cancelando la entrevista y nos solicitaron que nos presentáramos para un control de inmigración en lugar de una entrevista de asistencia.

“Todo esto se debe al ataque presuntamente perpetrado por un ciudadano afgano el Día de Acción de Gracias, y ahora 19 países inicialmente incluidos en una orden ejecutiva, enfrentan la posibilidad muy real de denegaciones masivas de sus casos, otros posibles perjuicios y el rechazo de formas discrecionales de alivio. Para poner esto en perspectiva, todo es mucho más difícil”.

Indicó que estamos hablando de jóvenes sin antecedentes penales ni arrestos, que han sido investigados por el gobierno, pero a quienes se les sigue intentando vulnerar sus derechos.